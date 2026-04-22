IPL Loan Player Formula: IPL में उधार पर मिलते हैं खिलाड़ी? अश्विन ने CSK को सुझाया ‘लोन प्लेयर’ फॉर्मूला, ये नियम कर देगा हैरान

IPL Loan Player Formula: चेन्नई सुपर किंग्स की मु्श्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के बीच बड़ा झटका लगा है. बल्लेबाज आयुष म्हात्रे हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए. जिसके कारण सीएसके की हालत अब खस्ता हो चुकी है. अंडर-19 विश्व कप में भारत की कप्तानी करने वाले म्हात्रे इस सीजन में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होने करीब 6 मुकाबलों में 201 रन बनाए थे. लेकिन म्हात्रे को 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान चोट लग गई.

सीएसके के पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि सीएसके और आरसीबी के 19 साल के प्लेयर विहान मल्होत्रा या अभिज्ञान कुंडू को टीम में शामिल किया जा सकता है. बता दें कि, अभिज्ञान कुंडू आईपीएल नीलामी में शामिल नहीं थे.

लोन पर लेना चाहिए प्लेयर

सीएसके के पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अपने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि ‘भविष्य में इतनी सारी चोटों की आशंका को देखते हुए! लोन विंडो 7 मैचों के बाद बंद हो जाएगी और आरसीबी से इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को लोन पर लेना एक अच्छा विचार होगा. उन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, इसलिए यह एक उपयुक्त विकल्प है. अगर विहान नहीं, तो अभिज्ञान कुंदू भी एक बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं जिन्हें “भविष्य की टीम” को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा सकता है.’

Breaking: कानून हाथ में लेकर गांव वालों ने पार की दरिंदगी की हदें, प्रेमी जोड़े को सरेआम दी ऐसी सजा कि देखने वालों के उड़ गए होश!

जानें क्या होते हैं नियम?

आईपीएल में प्‍लेयर को लोन पर लेने का नियम 2018 में शुरू हुआ था.

हालांकि, अब तक किसी टीम ने इसका इस्तेमाल नहीं किया.

अपनी फ्रेंचाइजी के लिए दो मुकबले खेले होना जरूरी.

लोन की विंडो टीम के 7वें मैच तक खुलती है.

अपनी फ्रेंचाइजी से अनुमति लेनी जरूरी.

लोन पर लिए प्लेयर को दोनों टीम से फीस मिलती है.

कानून से खिलवाड़ पड़ा महंगा: चंदौली में SI निलंबित, जांच में खुली बड़ी चूक