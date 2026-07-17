Home > क्रिकेट > What is doping: क्या होता है डोपिंग टेस्ट? सबसे ज्यादा फंसते हैं इस देश के खिलाड़ी, जानें टॉप-5 देशों के नाम

What is doping: क्या होता है डोपिंग टेस्ट? सबसे ज्यादा फंसते हैं इस देश के खिलाड़ी, जानें टॉप-5 देशों के नाम

what is doping: डोपिंग टेस्ट में फंसे पाक क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर लगा बड़ा बैन! आखिर क्या होती है डोपिंग और इस शर्मनाक लिस्ट में कौन सा देश है नंबर वन? जानें टॉप-5 देशों के नाम...

By: Shivani Singh | Last Updated: July 17, 2026 4:10:12 PM IST

what is doping: डोपिंग टेस्ट में फंसे पाक क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर लगा बड़ा बैन! आखिर क्या होती है डोपिंग और इस शर्मनाक लिस्ट में कौन सा देश है नंबर वन? जानें टॉप-5 देशों के नाम
what is doping: डोपिंग टेस्ट में फंसे पाक क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर लगा बड़ा बैन! आखिर क्या होती है डोपिंग और इस शर्मनाक लिस्ट में कौन सा देश है नंबर वन? जानें टॉप-5 देशों के नाम


पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ टी20 वर्ल्ड कप के दौरान हुए डोपिंग टेस्ट में दोषी पाए गए, जिसके बाद आईसीसी ने उन पर तीन महीने का प्रतिबंध लगा दिया और उनके रिकॉर्ड्स भी मिटा दिए. दरअसल, खेलों में अपनी ताकत या परफॉर्मेंस को गैर-कानूनी तरीके से बढ़ाने के लिए जब कोई खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं या शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है, तो उसे ‘डोपिंग’ (Doping) कहा जाता है. नवाज की इस सजा के बीच वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि इस मामले में एक देश दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया है. आइए जानते हैं आखिर डोपिंग के जाल में सबसे ज्यादा किस देश के खिलाड़ी फंसते हैं और क्या हैं टॉप-5 देशों के नाम.

डोपिंग क्या है?

खेलों में अपनी ताकत, स्टैमिना या परफॉर्मेंस को गैर-कानूनी तरीके से बढ़ाने के लिए जब कोई खिलाड़ी वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित दवाओं, इंजेक्शन या अन्य शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है, तो उसे ‘डोपिंग’ कहा जाता है. खेल जगत में यह एक ऐसा अनैतिक और गलत तरीका है जो न सिर्फ खेल भावना के खिलाफ है, बल्कि एथलीटों की सेहत और उनके करियर के लिए भी बेहद खतरनाक साबित होता है. खेलों को पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित रखने के लिए ही डोपिंग को पूरी तरह बैन किया गया है और पकड़े जाने पर खिलाड़ियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाता है. 

You Might Be Interested In

वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 के दौरान हुए डोपिंग टेस्ट में भारत के करीब 260 एथलीट पॉजिटिव पाए गए हैं. इतना ही नहीं, यह लगातार तीसरा साल था जब भारत डोपिंग के मामलों में टॉप पर बना हुआ है, जो हमारे पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है. भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां डोपिंग के मामले काफी ज्यादा हैं, 

आइए नजर डालते हैं ऐसे ही टॉप 5 देशों पर

पांचवें नंबर पर जर्मनी

जर्मनी की नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी ने करीब 12,000 एथलीटों के बड़े पूल का टेस्ट किया था, जिनमें से 54 खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाए। वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी की इस लिस्ट में जर्मनी सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामलों वाले देशों में पांचवें स्थान पर है.

चौथे स्थान पर रूस और अमेरिका

खिलाड़ियों के डोपिंग टेस्ट में फेल होने के मामले में रूस और अमेरिका संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं. दोनों ही देशों में बराबर 76-76 एथलीट प्रतिबंधित दवाओं के घेरे में आए. जहां रूस ने कुल 10,230 सैंपल्स का टेस्ट किया और 76 मामले पकड़े, वहीं अमेरिका ने 11,465 एथलीटों के टेस्ट किए और वहां भी 76 खिलाड़ी ही टेस्ट में फेल पाए गए.

इटली तीसरे पायदान पर

डोपिंग के मामलों में इटली दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है, जहां 85 एथलीटों के टेस्ट पॉजिटिव रहे. इटली की एजेंसी ने कुल 10,480 सैंपल्स की जांच की थी और यहां भी फ्रांस की तरह पॉजिटिविटी रेट 0.8% ही दर्ज किया गया. वाडा की रिपोर्ट में भारत और फ्रांस के बाद इटली को तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश माना गया है.

दूसरे नंबर पर फ्रांस का नाम

डोपिंग के जाल में फंसने के मामले में फ्रांस दुनिया में दूसरे स्थान पर है. वाडा (WADA) की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि फ्रांस के 91 एथलीट डोपिंग के दोषी पाए गए. हालांकि, भारत के मुकाबले फ्रांस का आंकड़ा काफी कम है. वहां की राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी ने 11,744 एथलीटों के सैंपल जांचे थे, जिसमें से पॉजिटिविटी रेट महज 0.8 प्रतिशत रहा.

डोपिंग के मामलों में भारत नंबर वन

भारतीय एथलीटों में प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल की लत दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा देखी गई है. नतीजा यह है कि भारत का डोपिंग पॉजिटिविटी रेट 3.6 प्रतिशत पर पहुंच चुका है, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है. भारत की नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) ने कुल 7,113 एथलीटों के यूरिन सैंपल लिए थे, जिनमें से 260 खिलाड़ी टेस्ट में फेल रहे. भारत में सबसे ज्यादा दाग एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती जैसे खेलों पर लगा है. आंकड़ों की बात करें तो अकेले एथलेटिक्स में 76, वेटलिफ्टिंग में 43 और कुश्ती में 29 मामले सामने आए हैं.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026

सुगंध ही नहीं औषधीय गुणों के लिए भी है तेज...

July 16, 2026

शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 16, 2026

क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

July 16, 2026
What is doping: क्या होता है डोपिंग टेस्ट? सबसे ज्यादा फंसते हैं इस देश के खिलाड़ी, जानें टॉप-5 देशों के नाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

What is doping: क्या होता है डोपिंग टेस्ट? सबसे ज्यादा फंसते हैं इस देश के खिलाड़ी, जानें टॉप-5 देशों के नाम
What is doping: क्या होता है डोपिंग टेस्ट? सबसे ज्यादा फंसते हैं इस देश के खिलाड़ी, जानें टॉप-5 देशों के नाम
What is doping: क्या होता है डोपिंग टेस्ट? सबसे ज्यादा फंसते हैं इस देश के खिलाड़ी, जानें टॉप-5 देशों के नाम
What is doping: क्या होता है डोपिंग टेस्ट? सबसे ज्यादा फंसते हैं इस देश के खिलाड़ी, जानें टॉप-5 देशों के नाम