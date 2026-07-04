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IND vs ENG: क्या है खतरा ‘नंबर 304’? जिससे डर रहे भारतीय फैंस, मैनचेस्टर में नहीं खुलेगा खाता!

IND vs ENG: श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम शनिवार को मैनचेस्टर के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हालांकि ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर की टीम का यहां पर भी खाता नहीं खुल पाएगा, क्योंकि टीम इंडिया पर खतरा नंबर 304 मंडरा रहा है. जानें क्या है ये...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 4, 2026 3:27:19 PM IST

मैनचेस्टर में भारतीय टीम पर खतरा नंबर 304!
मैनचेस्टर में भारतीय टीम पर खतरा नंबर 304!


IND vs ENG 2nd T20I: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. इस मैदान पर बल्लेबाजों को खूब मदद मिलती है, जिससे हाई-स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमों के पास विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिससे इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. इस मैच में दोनों टीमें जीत हासिल कर बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी.

दरअसल, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. इससे पहले आयरलैंड में भारतीय टीम को 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अभी भी श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान पहली जीत की तलाश है, लेकिन मैनचेस्टर के मैदान पर यह तलाश अधूरी रह सकती है. मैनचेस्टर के मैदान पर टीम इंडिया पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है.

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टीम इंडिया पर मंडरा रहा खतरा ‘नंबर 304’!

भारतीय टीम पर मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खतरा ‘नंबर 304’ मंडरा रहा है. दरअसल, पिछले साल जब आखिरी बार इंग्लैंड की टीम इस मैदान पर उतरी थी, तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी. मैनचेस्टर के मैदान पर खेले गए उस मुकाबले में इंग्लैंड ने 20 ओवर में ही 304 रन बना दिए थे. इस मैच में इंग्लैंड सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने सिर्फ 60 गेंदों पर नाबाद 141 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इस पारी में फिल साल्ट ने 15 चौके और 8 छक्के लगाए.

उनके अलावा जोस बटलर ने 30 गेंदों पर 83 रन बनाए थे, जबकि हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने 21 गेंदों पर नाबाद 41 रनों की पारी खेली थी. इसके दम पर इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 304 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था. दिलचस्प बात यह है कि ये सभी खिलाड़ी भारत के खिलाफ मौजूदा सीरीज में भी खेल रहे हैं.

मैनचेस्टर में इंग्लैंड का रिकॉर्ड

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर इंग्लैंड का शानदार रिकॉर्ड है. इंग्लैंड ने यहां पर कुल 13 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 7 जीत मिली है. इसके अलावा 3 हार मिली है, जबकि तीन मुकाबलों में रिजल्ट नहीं निकला था. इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस मैदान पर इंग्लैंड का दबदबा है.

मैनचेस्टर में भारत का रिकॉर्ड

भारतीय टीम के लिए राहत की बात यह है कि इस मैदान पर वे इंग्लैंड को हरा चुके हैं. भारत ने यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच खेले हैं, जिसमें साल 2011 में भारत को हार मिली थी. वहीं, साल 2018 के मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया था. हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जिस भारतीय टीम ने इंग्लैंड को मैनचेस्टर में टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया था, उसमें से एक भी खिलाड़ी मौजूदा टीम में शामिल नहीं है. खासकर उस मैच के हीरो कुलदीप यादव भी इस टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट चटकाए थे.

Tags: IND vs ENG
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