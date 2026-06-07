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IPL में 700+ रन, फिर भी शुभमन गिल T20 से दूर, बर्न-आउट का डर बना बाधा! क्या है ये बला?

Shubman Gill: IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद शुभमन गिल को भारतीय टी20 टीम से दूर रखा गया है. इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. अब बीसीसीआई ने इसकी वजह बताई है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 7, 2026 11:16:14 AM IST

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल.
भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल.


Shubman Gill: भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ मुल्लांपुर टेस्ट में शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली है. इससे पहले आईपीएल 2026 में भी शुभमन गिल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. गिल के बल्ले से आईपीएल 2026 में 700 से ज्यादा रन आए थे. साथ ही उनका स्ट्राइक रेट भी 160 से ज्यादा का रहा. इसके बावजूद शुभमन गिल को भारत की टी20 टीम में मौका नहीं मिला.

शुभमन गिल को टी20 सेटअप से पूरी तरह बाहर रखा गया है. ऐसे में शुभमन गिल के फैंस ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल खड़े किए. दरअसल, जब गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की स्क्वाड से बाहर किया गया था, तो उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन गिल ने IPL 2026 में आक्रामक बल्लेबाजी कर खुद को साबित किया. अब बीसीसीआई ने गिल को टी20 से दूर रखने की वजह बताई है.

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शुभमन गिल टी20 से क्यों हैं बाहर?

दरअसल, शुभमन गिल (Shubman Gill) भारत के टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं. अगले साल भारत को वनडे विश्व कप खेलना है, जिसके लिए शुभमन गिल का फिट और फोकस रहना बेहद जरूरी है. BCCI के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, ‘सिलेक्टर्स को चिंता है कि शुभमन गिल को थकान (बर्न-आउट) की समस्या नहीं हो.’ भारतीय टीम का अगले 18 महीने का व्यस्त कार्यक्रम है, जिसके चलते तीनों फॉर्मेट में खेलने पर तरोताजा और फिट रहना लगभग नामुमकिन है. रिपोर्ट के अनुसार, सिलेक्शन कमेटी ने शुभमन गिल को रेड बॉल और 2027 वनडे विश्व कप पर फोकस करने के लिए कहा है. यही वजह है कि IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद बावजूद गिल को टी20 टीम में नहीं चुना गया.

ये भी पढ़ें: IND vs AFG: न्यू चंडीगढ़ में ‘पंजाबी छोरे’ का कमाल, शुभमन गिल ने मुल्लांपुर टेस्ट में ठोका शतक

क्या होता है बर्न-आउट?

शुभमन गिल को टी20 सेटअप से इसलिए दूर किया गया है, जिससे उन्हें बर्न-आउट की समस्या न हो. बर्न-आउट (Burn-out) का मतलब है कि दिमाग और शरीर पूरी तरह से थक गए हैं. जब कोई खिलाड़ी लंबे समय तक खेल से घिरा रहता है, तो उसे आराम करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है. ऐसे में एक समय ऐसा आता है, जब उनका शरीर और दिमाग थक जाते हैं.

विश्व कप से पहले का शेड्यूल

शुभमन गिल को साल 2027 में होने वाले विश्व कप से पहले 9 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैच खेलने हैं. इसके अलावा करीब 35 वनडे मैचों में भी कप्तानी करनी है. इतना ही नहीं, वह अगले साल गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल भी खेलेंगे. ऐसे में शुभमन गिल को अगले विश्व कप के लिए पूरी तरह फिट रहना होगा. इसके चलते शुभमन गिल भारत के टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक और टी20 वर्ल्ड कप से पहले वह अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं.

Tags: SHUBMAN GILL
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