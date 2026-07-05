रवि बिश्नोई से हुई ऐसी गलती, जिसने डुबो दी टीम इंडिया! जानिए क्या होता है Back-Foot No-Ball

What Is Back-Foot No Ball: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में भारतीय टीम की हार के सबसे बड़े विलेन स्पिनर रवि बिश्नोई रहे थे. रवि बिश्नोई ने इंग्लैंड की पारी के दौरान 17वें ओवर में 29 रन खर्च किए. इस ओवर में रवि बिश्नोई ने 2 बैक-फुट नो-बॉल डाली, जिसकी फायदा इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उठाया. आखिर में यही ओवर भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह बना. ऐसे में भारतीय क्रिकेट फैंस रवि बिश्नोई को जमकर आलोचना कर रहे हैं.

आईपीएल 2026 में भी रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) को राजस्थान रॉयल्स ने आधे सीजन बेंच पर बिठाए रखा. इसके बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में प्लेइंग-11 में शामिल किया गया, जिसमें रवि बिश्नोई हार की बड़ी वजह बने. इस हार की वजह रवि बिश्नोई की ओर से डाली गई 2 नो-बॉल रही. बता दें कि साल 2022 के बाद से रवि बिश्नोई टी20 क्रिकेट में अभी तक 10 से ज्यादा बार नो-बॉल फेंक चुके हैं. हालांकि काफी कम लोगों को पता है कि आखिर बैक-फुट नो-बॉल क्या होता है.

क्या होता है बैक-फुट नो-बॉल?

क्रिकेट में अक्सर तेज गेंदबाज नो-बॉल डालते हैं, जिसमें वो ओवरस्टेप हो जाते हैं. इसके अलावा कभी-कभी स्पिन गेंदबाज भी ऐसी गलती करते हैं, लेकिन किसी गेंदबाज का बैक-फुट नो-बॉल (क्रीज की साइड लाइन से बाहर पैर पड़ना) फेंकना काफी हैरान करने वाला है. इससे पता चलता कि गेंदबाज नेट्स पर कुछ ऐसी चीजें आजमां रही हैं, जिसे वो रेगुलर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. बता दें कि आईपीएल के इस सीजन से ही रवि बिश्नोई ने क्रीज के काफी बाहर से दौड़कर एक बड़ा जंप लेने की नई तकनीक अपनाई है, जिससे बेहतर एंगल से गेंदबाजी कर सकें. हालांकि क्रिकेट एक्सपर्ट्स की मानें, तो इस बड़े जंप से न ही सटीकता आती है और न ही ज्यादा टर्न मिलता है.

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भारत का सीरीज में बुरा हाल

मौजूदा समय में भारत की टी20 टीम बुरे दौर से गुजर रही है. भारत को पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भी भारत को करारी हार झेलनी पड़ी. इस हार के साथ ही इंग्लैंड की टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है. मैनचेस्टर में भारत को मिली हार के साथ ही श्रेयस अय्यर के लिए बतौर कप्तान पहली जीत हासिल करने की भी इंतजार बढ़ गया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें से 3 मुकाबलों में भारत को हार मिली, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा.