Video: चार मैच, चार बार किया आउट…रायपुर मैच में डेवोन कॉनवे का विकेट लेने के बाद हर्षित राणा ने हाथों से क्या इशारा किया?

Ind-Nz T20I: राणा ने हाल के महीनों में साफ सुधार दिखाया है, और अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से आलोचकों को चुप करा दिया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 23, 2026 10:40:17 PM IST

Harshit Rana on Devon Conway
Harshit Rana on Devon Conway


Harshit Rana on Devon Conway: हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंद से अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और दूसरे T20I के लिए प्लेइंग इलेवन में मिले मौके का पूरा फायदा उठाया. उन्होंने खतरनाक डेवोन कॉनवे को आउट करके जल्दी सफलता हासिल की, जिससे पिछले एक साल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी प्रगति साफ दिखी. राणा ने हाल के महीनों में साफ सुधार दिखाया है, और अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से आलोचकों को चुप करा दिया है. 
 
रायपुर में अपने पहले ओवर में वह बिल्कुल सही थे और कॉनवे को आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई, जो खतरनाक फॉर्म में दिख रहे थे. न्यूजीलैंड का यह बल्लेबाज पारी की शानदार शुरुआत कर रहा था, उसने पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह को 18 रन मारे थे.

चौथी बार कॉनवे को बनाया अपना शिकार

जब चौथे ओवर में राणा को गेंद सौंपी गई, तब कॉनवे सिर्फ आठ गेंदों में 19 रन पर थे. एक अच्छी तरह से फेंकी गई धीमी गेंद ने कमाल कर दिया, कॉनवे ने एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन शॉट टाइम नहीं कर पाए और सर्कल के अंदर हार्दिक पांड्या को कैच का मौका दिया. पांड्या ने कैच पूरा करने से पहले गेंद को थोड़ी देर संभाला. इसके बाद राणा ने शरारती अंदाज़ में चार उंगलियां दिखाईं, यह इस बात का इशारा था कि उन्होंने इस दौरे पर कॉनवे को चार बार आउट किया है, जिसमें वनडे सीरीज में तीन बार उन्हें आउट किया था.

सूर्यकुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया

इससे पहले, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, उन्होंने अपने फैसले के पीछे ओस को मुख्य कारण बताया. भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए, जिसमें चोटिल अक्षर पटेल मैच से बाहर हो गए, जबकि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया. कुलदीप अपने IPL कप्तान की जगह आए, जबकि बुमराह की जगह राणा को शामिल किया गया.



टॉस जीतकर कप्तान ने सूर्यकुमार ने क्या कहा?

सूर्यकुमार ने टॉस के समय भारत के फैसले के बारे में बताया, उन्होंने ओस की मौजूदगी और टीम की चेज़ करते समय खुद को आज़माने की इच्छा का ज़िक्र किया. कप्तान ने पिच की स्थिति, लगातार सुधार पर ध्यान और मैच से पहले प्लेइंग इलेवन में दो बदलावों की भी पुष्टि की. “हम पहले बॉलिंग करेंगे. वहाँ पहले से ही थोड़ी ओस है, हमने हाल के दिनों में चेज़ नहीं किया है, इसलिए हम चेज़ करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि पिच अच्छी दिख रही है. मुझे लगता है कि यह वही विकेट है जिसके बारे में उन्होंने कहा था, जिसका इस्तेमाल वनडे सीरीज़ के लिए किया गया था. मुझे लगता है कि हम हर गेम खेलते हैं, हम सभी पहलुओं में सुधार करने की कोशिश करते हैं. हम कभी परफेक्ट नहीं होते. हम हमेशा सीखते रहते हैं. 

