विश्व कप में हुआ सेलेक्शन, तो हो गया बेहोश, जश्न मनाता रहा परिवार, फिर डॉक्टर…

Weverton Goalkeeper FIFA World Cup: ब्राजील के अनुभवी गोलकीपर वेवर्टन परेरा डा सिल्वा को 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील की राष्ट्रीय टीम में चुना गया. जैसे ही टीम का आधिकारिक ऐलान हुआ और उनका नाम लिया गया, वे खुशी और भावनाओं के दबाव को संभाल नहीं पाए और अपने घर में ही बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े. यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोग इसे “खुशी में बेहोशी” का अनोखा पल बता रहे हैं.

यह घटना उस समय हुई जब वे अपने परिवार के साथ टीवी के सामने बैठकर टीम घोषणा का इंतजार कर रहे थे.

जैसे ही टीवी पर उनका नाम घोषित हुआ, पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, तालियां बजाने लगा और जश्न मनाने लगा. घर में खुशी का माहौल बन गया. लेकिन इसी बीच वेवर्टन अचानक असंतुलित होकर सोफे से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए. परिवार के सदस्य इतने उत्साह में थे कि पहले कुछ समय तक उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि वेवर्टन जमीन पर पड़े हैं. वे सभी खुशी में नाचते-गाते और एक-दूसरे को बधाई देते रहे. लेकिन किसी का ध्यान उनपर नहीं गया.

नजर पड़ी तो उड़ गए होश

कुछ देर बाद जब किसी की नजर उन पर पड़ी, तब जाकर परिवार को एहसास हुआ कि वे बेहोश हैं. इसके बाद तुरंत सभी घबरा गए और उन्हें उठाने की कोशिश की. बताया गया कि वेवर्टन की यह प्रतिक्रिया अत्यधिक खुशी और भावनात्मक तनाव का परिणाम थी. डॉक्टरों और रिपोर्ट्स के अनुसार, कभी-कभी बड़ी सफलता मिलने पर शरीर पर इतना भावनात्मक दबाव पड़ जाता है कि व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है.

गोलकीपर के रूप में शामिल किए गए