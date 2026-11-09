BAN vs WI 2nd Test: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश में जीती टेस्ट सीरीज, मुशफिकुर रहीम ने रचा इतिहास, तौहीद ने भी लूटी महफिल

BAN vs WI 2nd Test Match Result: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हरा दिया है. सोमवार को सिलहट में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. वहीं, पहले वनडे में बांग्लादेश को 8 विकेट से हार मिली थी. ऐसे में वेस्टइंडीज ने 1-0 से टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली. सिलहट में खेले गए टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 369 रनों का टारगेट दिया. बांग्लादेश जब दूसरी पारी खेल रही थी, तो 59 ओवर में 184/4 रन के स्कोर पर खराब रोशनी के कारण खेल रोकना पड़ा.

अंपायर ने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन फिर मैच ड्रॉ करना पड़ा. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे. इसके जवाब में बांग्लादेश ने 386 रन बनाकर 30 रन की बढ़त बना ली थी. इसके बाद वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 398 रन बनाकर पारी घोषित की. इससे बांग्लादेश को 369 रनों का टारगेट मिला था.

तौहीद ने लूटी महफिल

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश के स्टार बल्लेबाज तौहीद हृदोय ने दोहरा शतक लगाकर महफिल लूट ली. उन्होंने पहली पारी में बांग्लादेश के लिए 359 गेंदों पर नाबाद 242 रन बनाए. इस पारी में तौहीद के बल्ले से 22 चौके और 11 छक्के आए. यह बांग्लादेश की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इसके बाद तौहीद ने दूसरी पारी में भी 140 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 82 रनों का योगदान दिया. तौहीद हृदोय को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

मुशफिकुर रहीम ने भी रचा इतिहास

इस मुकाबले में बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने भी इतिहास रचा. उन्होंने दूसरी पारी में 123 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 49 रन बनाए. हालांकि वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने नया कीर्तिमान रच दिया. दरअसल, वह बांग्लादेश की ओर से 7 हजार टेस्ट रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं. उन्होंने 107 टेस्ट मैचों में 7,000 से ज्यादा रन बनाए हैं.

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कैसा रहा दूसरा टेस्ट मैच?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. वेस्टइंडीज ने आमिर जंगू के शतक के दम पर 356 रन बनाए. वहीं, बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए. इसके बाद बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 386 रन बनाकर 30 रनों की बढ़त बना ली. तौहीद हृदोय के दोहरे शतक के दम पर बांग्लादेश ने 30 रन की लीड ले ली.

इसके बाद वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 398 रन बनाए. केवम होज ने दूसरी पारी में 142 रनों की पारी खेली. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 369 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में जब बांग्लादेश की टीम ने 4 विकेट खोकर 184 रन बनाए थे, तो खराब रोशनी की वजह से मैच ड्रॉ करना पड़ा.