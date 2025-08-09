Babar Azam: होशियारी दिखाने चले थे बाबर आजम, गेदबाज ने आधी पिच पर कर दिया खड़ा, मुंह ताकते रह गये ‘बोब्जी’: VIDEO

Babar Azam: पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम चार महीने बाद मैदान पर उतरे। इस दौरान उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पारी की शुरुआत शानदार तरीके से की, लेकिन अर्धशतक से पहले ही उनकी एक चालाकी उनके लिए महंगी साबित हुई। इसके चलते उन्हें मैदान छोड़कर पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि, इसका टीम के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा और पाकिस्तान ने मेजबान टीम को 5 विकेट से हराकर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पाकिस्तान की जीत में अपना डेब्यू मैच खेल रहे हसन नवाज ने अहम भूमिका निभाई और नाबाद अर्धशतक जड़ा।

बाबर आजम ने क्या चालाकी दिखाई?

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वह अपने अर्धशतक से चूक गए। बाबर आजम अर्धशतक जरूर लगाते, लेकिन मैच के दौरान उनकी एक चालाकी उनके लिए महंगी साबित हुई। हुआ यूं कि पाकिस्तान की पारी के दौरान वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती ने 23वां ओवर फेंका।

इस ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम क्रीज से आगे आए और शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से चूक गए और विकेटकीपर शाई होप ने उनके स्टंप बिखेर दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाबर आजम 64 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 47 रन बनाकर आउट हुए। वह तीन रन से अपना अर्धशतक नहीं बना सके।

चार महीने बाद मैदान पर वापसी

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का टी20 टीम से पूरी तरह से पत्ता कट गया है। इस वजह से उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला। उन्होंने वनडे सीरीज में वापसी की। बाबर आजम ने अपना आखिरी मैच 5 अप्रैल 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इसके बाद वह चार महीने बाद मैदान पर लौटे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेजबान टीम को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 49 ओवर में 280 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। जवाब में पाकिस्तान ने 48.5 ओवर में पांच विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया।

