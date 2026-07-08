कभी थे वर्ल्ड चैंपियन, विरोधी टीमों पर रहता था दबदबा, अब हालत इतनी खराब, 4 साल में एक बार जीत रहे सीरीज

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम कभी क्रिकेट की सबसे ताकतवर टीमों में गिनी जाती थी. 1975 और 1979 का वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली इस टीम ने कई साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाए रखा. हालांकि पिछले कुछ सालों में टीम का प्रदर्शन लगातार गिरा है. अब हालात ऐसे हैं कि वेस्टइंडीज को अपने ही घर में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए चार साल का लंबा इंतजार करना पड़ा. आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज जीतकर टीम ने इस सूखे को खत्म कर दिया.

एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला गया दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला बारिश की वजह से ड्रॉ पर समाप्त हुआ. पहले टेस्ट में पारी और बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाली वेस्टइंडीज ने सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली. श्रीलंका ने दूसरी पारी 251/9 पर घोषित करते हुए वेस्टइंडीज के सामने 302 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन लगातार बारिश के कारण मुकाबला पूरा नहीं हो सका.

बारिश ने छीनी श्रीलंका की वापसी की उम्मीद

लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत शानदार रही. जॉन कैंपबेल और ब्रैंडन किंग ने पहले विकेट के लिए 109 रन की नाबाद साझेदारी की. दोनों बल्लेबाज 51-51 रन बनाकर नाबाद लौटे. खराब मौसम के कारण खेल कई बार रोका गया और आखिरकार अंपायरों ने मुकाबले को ड्रॉ घोषित कर दिया. इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने बिना कोई मैच गंवाए टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली.

रोस्टन चेज ने बल्लेबाजों की जमकर की तारीफ

सीरीज जीतने के बाद कप्तान रोस्टन चेज ने इसे अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि इस बार गेंदबाजों के साथ-साथ बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया और बड़े शतक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. यह वेस्टइंडीज की 2022 के बाद घरेलू मैदान पर पहली टेस्ट सीरीज जीत है, जबकि श्रीलंका के खिलाफ 2003 के बाद पहली टेस्ट सीरीज सफलता भी है. अब वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी, जबकि श्रीलंका अपने अगले टेस्ट अभियान में भारत की मेजबानी करेगा.