Home > क्रिकेट > दुनिया को वो ‘गंजा’ क्रिकेटर, जिसने 500 से ज्यादा लड़कियों को बनाया हवस का शिकार! हर देश में बनाए संबंध

दुनिया को वो ‘गंजा’ क्रिकेटर, जिसने 500 से ज्यादा लड़कियों को बनाया हवस का शिकार! हर देश में बनाए संबंध

Tino Best: वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर टीनो बेस्ट अपनी घातक गेंदबाजी के साथ ही अपने अतरंगी कारनामों के लिए जाने जाते थे. टीनो बेस्ट को लड़कियां खूब पसंद थीं. उन्होंने अलग-अलग देशों की 500 से ज्यादा महिलाओं के साथ रात बिताई है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 10, 2026 2:29:33 PM IST

वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज टीनो बेस्ट.
वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज टीनो बेस्ट.


Tino Best: क्रिकेट की दुनिया से अक्सर खिलाड़ियों के अफेयर की खबरें सामने आती रहती हैं. कई क्रिकेटर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं. इस मामले में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी खूब चर्चा में रहते हैं. दरअसल, कुछ सालों पहले क्रिकेट जगत में वेस्टइंडीज का काफी दबदबा था. वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अपने खेल के साथ-साथ अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे. इनमें से ही एक क्रिकेटर थे तेज गेंदबाज टीनो बेस्ट.

वह वेस्टइंडीज के खतरनाक तेज गेंदबाजों में शुमार थे, जो अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे. टीनो बेस्ट दुनिया के बड़े टूर्नामेंट्स में खेलते नहीं दिखे, जिसकी वजह से आज के समय में काफी कम लोग उन्हें जानते हैं. टीनो बेस्ट ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान बहुत कई विदेशी महिलाओं के साथ संबंध बनाए. इसका खुलासा टीनो बेस्ट ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘माइंड द विंडो-माई स्टोरी’ में किया है.

You Might Be Interested In

500 से ज्यादा महिलाओं संग बिताई रात

वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर टीनो बेस्ट ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि उन्होंने 500 से ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं. टीनो बेस्ट ने लिखा, ‘मुझे लड़कियां पसंद हैं और लड़कियां भी मुझे पसंद करती हैं. मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा दिखने वाला गंजा आदमी हूं. एक क्रिकेटर के रूप में मैं जहां भी गया, मैंने लड़कियों से बात की, लड़कियों को डेट किया और लड़कियों के साथ सोया. मुझे लगता है कि मैंने दुनिया भर में 500 से 650 लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं.’ टीनो बेस्ट ने लिखा कि वह जब भी वेस्टइंडीज की टीम के साथ विदेशी दौरों पर जाते थे, तो वहां पर लड़कियों के साथ खूब एंजॉय करते थे.

किस देश की महिलाएं थीं सबसे ज्यादा पसंद?

टीनो बेस्ट ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि उनकी वाइफ मेलिसा उनका पहला प्यार हैं, जिससे उन्हें एक बेटी भी हुई. टीनो बेस्ट ने बताया कि उनके बीच चीजें खराब हो गईं. लड़कों ने मुझसे कहा था कि एक बार जब मैं बारबाडोस के लिए विकेट लूंगा, तो वह मेरे लिए वापस आएगी. मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. ऐसे टीनो बेस्ट ने आगे लिखा, ‘जब वह वापस नहीं आई, तो मैं थोड़ा प्लेबॉय बन गया. अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती, तो मैं उससे बात करता. चाहे वह कोई भी हो.’

टीनो बेस्ट का कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई लड़कियां पसंद आती थीं. वह लिखते हैं, ‘सबसे खूबसूरत लड़कियां ऑस्ट्रेलियाई हैं. मुझे लगता है कि वे शानदार हैं. वे वास्तव में अपनी फिटनेस पर ध्यान देती हैं और उनके शरीर अद्भुत हैं.’ टीनो बेस्ट बताया कि साल 2005 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर उन्होंने 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे.

टीनो बेस्ट का करियर

टीनो बेस्ट ने वेस्टइंडीज के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया. उन्होंने अपने देश के लिए 25 टेस्ट, 26 वनडे और 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टीनो बेस्ट के नाम टेस्ट में 57 विकेट, वनडे में 34 और टी20 में 6 विकेट दर्ज हैं.

Tags: Cricket NewsSports News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स...

June 10, 2026

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026

1 कटोरी नमक का कमाल!

June 9, 2026

अमीषा पटेल के दादा कौन थे?

June 9, 2026

‘पेद्दी’ में जाह्नवी कपूर के बोल्ड सीन पर बोले निर्देशक

June 9, 2026
दुनिया को वो ‘गंजा’ क्रिकेटर, जिसने 500 से ज्यादा लड़कियों को बनाया हवस का शिकार! हर देश में बनाए संबंध

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दुनिया को वो ‘गंजा’ क्रिकेटर, जिसने 500 से ज्यादा लड़कियों को बनाया हवस का शिकार! हर देश में बनाए संबंध
दुनिया को वो ‘गंजा’ क्रिकेटर, जिसने 500 से ज्यादा लड़कियों को बनाया हवस का शिकार! हर देश में बनाए संबंध
दुनिया को वो ‘गंजा’ क्रिकेटर, जिसने 500 से ज्यादा लड़कियों को बनाया हवस का शिकार! हर देश में बनाए संबंध
दुनिया को वो ‘गंजा’ क्रिकेटर, जिसने 500 से ज्यादा लड़कियों को बनाया हवस का शिकार! हर देश में बनाए संबंध