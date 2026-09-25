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वेस्टइंडीज क्रिकेट पर आर्थिक संकट, खिलाड़ियों की सैलरी में 25% कटौती, दो टूर्नामेंट भी रद्द किए गए

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड आर्थिक संकट से गुजर रहा है. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी में 25 फीसदी कटौती की है. घरेलू खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि भी घटाकर सात महीने कर दी गई है. खर्च कम करने के लिए मेंस का सुपर50 और महिला टी20 ब्लेज टूर्नामेंट भी स्थगित किया गया है.

By: Satyam Sengar | Published: September 25, 2026 12:30:05 PM IST

वेस्टइंडीज प्लेयर्स की सैलरी में कटौती.
वेस्टइंडीज प्लेयर्स की सैलरी में कटौती.


वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड यानी क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) इन दिनों आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है. बोर्ड ने शुक्रवार, 25 सितंबर को खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी में 25 फीसदी कटौती का ऐलान किया. घरेलू खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि भी 12 महीने से घटाकर सिर्फ 7 महीने कर दी गई है. हालांकि, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 12 महीने का रिटेनर मिलता रहेगा. खर्च कम करने के लिए बोर्ड ने इस साल होने वाले मेंस के सुपर50 टूर्नामेंट और महिला टी20 ब्लेज को भी स्थगित कर दिया है.

क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुख्य अधिकारी क्रिस डियरिंग ने कहा कि ये कदम बोर्ड के सामने मौजूद आर्थिक, विकास और प्रतिस्पर्धा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज प्लेयर्स एसोसिएशन और खिलाड़ियों के सहयोग की भी तारीफ की. डियरिंग ने कहा, “यह फैसला आदर्श नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिरता हासिल करने के लिए जरूरी है.” घरेलू क्रिकेट के दौरान यात्रा और रहने का खर्च भी बोर्ड पर काफी दबाव डाल रहा है.

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15 साल में यात्रा पर खर्च हुए 80 मिलियन डॉलर
डियरिंग ने बताया कि पिछले 15 साल में क्रिकेट वेस्टइंडीज ने घरेलू एयरलाइंस पर 80 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं. उनके मुताबिक, इसके बदले बोर्ड को इन कंपनियों से स्पॉन्सरशिप के रूप में कोई राशि नहीं मिली. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक इन खर्चों का बोझ उठाने के कारण बोर्ड इस समय कैश की कमी से भी जूझ रहा है. इसके अलावा आईसीसी ने क्रिकेट वेस्टइंडीज के लिए 16 मिलियन डॉलर के लोन को मंजूरी दी है; इस रकम को हासिल करने के लिए बोर्ड को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी.

ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट कराएगा बोर्ड
सुपर50 और टी20 ब्लेज के इस साल के आयोजन की जगह अब पुरुष और महिला क्रिकेट के लिए 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे. वेस्टइंडीज की टीम ओलंपिक में एक संयुक्त क्षेत्रीय टीम के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकती; अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नियमों के मुताबिक, ओलंपिक में मान्यता प्राप्त नेशनल ओलंपिक कमेटी वाले अलग-अलग संप्रभु देश ही हिस्सा ले सकते हैं.

Tags: West Indies
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