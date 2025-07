WCL2025: सोने की जर्सी पहन क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरी ये टीम, देखते रह गए सभी दर्शक…कीमत जान उड़ जाएंगे आपके भी होश

18 Carat Gold Jersey: समय के साथ क्रिकेट के मैदान पर कई बदलाव देखने को मिले हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए नई चीजें जोड़ी गईं। इसके अलावा टीमों की जर्सी भी बदलती नजर आईं। अब इसी कड़ी में इंग्लैंड में चल रही लीजेंड्स लीग में कुछ ऐसा हुआ है, जिसने सभी को चौंका दिया है।

दरअसल, लीजेंड्स लीग में दिग्गज टीम वेस्टइंडीज चैंपियंस ने कुछ ऐसा किया है, जिसने क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया है। वेस्टइंडीज चैंपियंस टीम दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट जर्सी पहनने वाली टीम बन गई है। क्रिकेट इतिहास के दिग्गज खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो, कीरोन पोलार्ड और क्रिस गेल ने इस जर्सी को लॉन्च किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्टइंडीज चैंपियंस की इस जर्सी को 18 कैरेट सोने से डिजाइन किया गया है। वेस्टइंडीज चैंपियंस टीम इस जर्सी को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स टूर्नामेंट में पहनकर खेलते हुए दिखेंगे जिसका आगाज आज हो चुका है।

Gayle, Pollard among West Indies Champions to don most expensive jersey in Cricket history made of 30gms of Gold. 🤯

– Dubai-based Lorenze made the Jersey in partnership with Channel2 Group. pic.twitter.com/8IOKfKeKpy

