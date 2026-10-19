Home > खेल > बूढ़े शेरों ने फिर मचाया तहलका! वेस्टइंडीज चैंपियंस ने जीती WCL की ट्रॉफी, इंग्लैंड को फाइनल में रौंदा

बूढ़े शेरों ने फिर मचाया तहलका! वेस्टइंडीज चैंपियंस ने जीती WCL की ट्रॉफी, इंग्लैंड को फाइनल में रौंदा

West Indies Champions vs England Champions: वेस्टइंडीज चैंपियंस ने WCL के फाइनल में इंग्लैंड चैंपियंस को 9 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की. इस मैच में वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज लेंडल सिमंस ने तूफानी अर्धशतक लगाया.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 19, 2026 11:13:39 AM IST

वेस्टइंडीज चैंपियंस ने इंग्लैंड को हराकर जीता WCL 2026 का खिताब.
वेस्टइंडीज चैंपियंस ने इंग्लैंड को हराकर जीता WCL 2026 का खिताब.


West Indies Champions vs England Champions: एक समय था जब क्रिकेट की दुनिया में वेस्टइंडीज सबसे खतरनाक टीम मानी जाती थी. विश्व क्रिकेट में वेस्टइंडीज की टीम का दबदबा बना हुआ था. वेस्टइंडीज को उस मुकाम तक पहुंचाने वाले खिलाड़ी आज भले ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो जब भी मैदान पर उतरते हैं, तो उनके अंदर वही जोश और जज्बा दिखाई देता है. इसका एक बड़ा उदाहरण वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेंजेंड 2026 में देखने को मिला.

वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड एक ऐसी लीग है, जिसमें रिटायर्ड खिलाड़ी खेलते हैं. इस लीग का फाइनल मुकाबला वेस्टइंडीज चैंपियंस और इंग्लैंड चैंपियंस के बीच खेला गया. यह मुकाबला यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जिसमें वेस्टइंडीज चैंपियंस ने इंग्लैंड की टीम को 9 विकेट से हरा दिया. इंग्लैंड चैंपियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 159 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी वेस्टइंडीज चैंपियंस ने सिर्फ 17 ओवर में 1 विकेट खोकर 165 रन बनाकर खिताब अपने नाम कर लिया.

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लेंडल सिमंस के तूफान में उड़ा इंग्लैंड

फाइनल के इस अहम मुकाबले में वेस्टइंडीज चैंपियंस के सलामी बल्लेबाज लेंडल सिमंस ने शानदार पारी खेली. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 160 रन के टारगेट का पीछा करते हुए तूफानी फिफ्टी लगाई. 41 साल के सिमंस ने 53 गेंद में 77 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के आए. उनके अलावा चाडविक वाल्टन ने 35 गेंद में 58 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं, वेस्टइंडीज चैंपियंस के कप्तान क्रिस गेल ने 14 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली.

मोईन अली की फिफ्टी गई बेकार

वेस्टइंडीज चैंपियंस के खिलाफ इंग्लैंड की बल्लेबाजी बेहद खराब रही. इंग्लैंड की ओर से सिर्फ मोईन अली ने शानदार बल्लेबाजी की और अर्धशतक लगाया. मोईन अली ने 39 गेंद पर 60 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के आए. मोइन अली के अलावा इंग्लैंड चैंपियंस की ओर से कोई दूसरा बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. उनके अलावा ओवेश शाह ने 28 गेंद में 38 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर इंग्लैंड चैंपियंस का स्कोर 159 रन तक पहुंच पाया.

ड्वेन ब्रावो गेंदबाजी में चमके

गेंदबाजी की बात करें, तो वेस्टइंडीज चैंपियंस की ओर से ड्वेन ब्रावो ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने इंग्लैंड चैंपियंस के खिलाफ फाइनल में 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इसके अलावा फिदेल एडवर्ड्स, शेल्डन कॉटरेल, रेमन रिफर और कार्लोस ब्रेथवेट ने भी 1-1 विकेट लिए.

Tags: WCL Final
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