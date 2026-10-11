IND vs WI: 14 रन से हारने पर टूटा शे होप का दिल! मैच के बाद बताया कहां चूकी वेस्टइंडीज? बोले- गेंदबाजी थोड़ी…

IND vs WI 3rd T20I, Shai Hope Statement: वेस्टइंडीज को तीसरे टी20 मैच में भारत के हाथों 14 रनों से शिकस्त मिली. इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. इस मैच में भारतीय टीम ने भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की टीम 209 रन तक ही पहुंच पाई. वेस्टइंडीज ने सिर्फ 14 रन के अंतर से मैच गंवा दिया. इतने कम अंतर से मैच हारने पर वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप का बयान भी सामने आया है.

मैच के बाद शे होप ने कहा कि ऐसी कई बातें हैं, जिन पर ध्यान दिया जा सकता है. शे होप ने माना कि वेस्टइंडीज की टीम गेंदबाजी में थोड़ा और बेहतर कर सकती थी. खेल के आखिर में यही छोटी-छोटी बातें निर्णायक साबित होती हैं. उन्होंने अपनी टीम के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों की भी तारीफ की, जिन्होंने मैच को करीब पहुंचाया.

शे होप ने बताया कहां चूकी वेस्टइंडीज?

तीसरा टी20 हारने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने बताया कि उनकी टीम आखिर कहां चूक गईं? उन्होंने मैच के बाद ब्रॉडकास्ट से बात करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने वाकई अच्छा फिनिश किया और हमें उस स्कोर का पीछा करने का अच्छा मौका दिया. हालांकि पावरप्ले में विकेट गंवाने से टीम थोड़ी पिछड़ जाती है. शे होप ने कहा कि अगर अच्छी शुरुआत मिल जाए, तो बाकी बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो जाता है. 14 रन का अंतर बहुत छोटा होता है, लेकिन इसने भी असर डाला. उन्होंने आगे कहा, ‘जब अर्शदीप दूसरा और तीसरा ओवर डाल रहे थे, तो गेंद थोड़ी ज्यादा स्विंग होने लगी थी. जब पिच सूखी हो, तो खेलना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन भारत की यॉर्कर गेंदों की तारीफ करनी होगी. उन्होंने दिखाया कि सटीक यॉर्कर कैसे डाली जाती हैं.’

जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर?

वहीं, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर तीसरे टी20 में जीत के बाद गदगद दिखाई दिए. उन्होंने मैच के बाद कहा कि गेंदबाजों को आत्मविश्वास से भरा देखकर बहुत अच्छा लगा. बातचीत के दौरान उनमें स्पष्टता साफ दिख रही थी. वे चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार थे और हम यही चाहते हैं. अय्यर ने आगे कहा, ‘अभिषेक ने शानदार शुरुआत की और फिर ईशान ने आकर गेंदबाजों का डटकर सामना किया. पिछले कुछ महीनों में उनका प्रदर्शन वाकई कमाल का रहा है. प्रिंस ने भी आकर कुछ अहम रन बनाए. दोनों ही मैदानों पर खूब रन बनते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या पर कायम रहना जरूरी है.’

भारत ने सीरीज में बनाई बढ़त

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मुकाबला रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की टीम 209 रन ही बना पाई. इस जीत के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने टी20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है. अब टीम इंडिया अगले मैच में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी. वहीं, शे होप की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज की टीम वापसी करके सीरीज को 2-2 से बराबर करना चाहेगी.