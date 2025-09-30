West Indies Beat Nepal: लाज की लड़ाई में जीती वेस्टइडीज़ की टीम, नेपाल को रौंदकर बचाई साख
West Indies Beat Nepal: लाज की लड़ाई में जीती वेस्टइडीज़ की टीम, नेपाल को रौंदकर बचाई साख

Nepal vs West Indies: सीरीज के तीसरे और आखिरी टी-20 मैच में नेपाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में 122 रन बनाए और ऑलआउट हो गई. इसके बाद विंडीज के दोनों ओपनर्स ने ताबड़तोड़ पारी खेली और सिर्फ 12.2 ओवर में 123 रन बना दिए.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: September 30, 2025 11:46:18 PM IST

WEST INDIES BEAT NEPAL_nepal cricket team
WEST INDIES BEAT NEPAL_nepal cricket team

WI vs NEPAL: नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज़ अब खत्म हो गई है. इस सीरीज के तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज़ ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर अपनी लाज बचाई. सीरीज का आखिरी मैच वेस्टइंडीज के लिए काफी अहम था. इस सीरीज़ के पहले दोनों मैचों में नेपाल ने दो-दो बार की वर्ल्ड चैंपियन को मात देते हुए सीरीज अपने नाम कर ली. ऐसे में क्लीन स्वीप से बचने के लिए वेस्टइंडीज को इस मैच में किसी भी हाल में जीत दर्ज़ करनी ही थी. करो या मरो की इस लड़ाई में कैरिबियाई खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और नेपाल की टीम को 10 विकेट से मात देते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया.

विंडीज ने इस तरह बचाई लाज

सीरीज के तीसरे और आखिरी टी-20 मैच में नेपाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में 122 रन बनाए और ऑलआउट हो गई. इसके जवाब में विंडीज के दोनों ओपनर्स ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए सिर्फ 12.2 ओवर में 123 रन बनाते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने इस सीरीज में अपनी पहली जीत का स्वाद चखा और अपनी टीम का क्लीन स्वीप होने से बचा लिया. भले ही इस मैच में नेपाल की टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी ये सीरीज नेपाल की टीम के लिए ऐतिहासिक सीरीज साबित हुई. नेपाल ने इस टी-20 सीरीज़ को जीतते हुए इतिहास रच दिया. 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से नेपाल ने अपने नाम किया. ये पहला मौका है जब नेपाल मे किसी टेस्ट खेलने वाली टीम के खिलाफ T-20I सीरीज जीती है.

ये भी पढ़ें- INDIA vs PAKISTAN MATCH: फिर होगा भारत-पाकिस्तान महामुकाबला, जानिए कब, कहां और किस दिन होगी सुपर फाइट?

टूटा नेपाल का सपना

इससे पहले नेपाल की टीम ने इस सीरीज़ के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 19 रनों से मात दी थी. ये किसी भी टेस्ट खेलने वाली टीम के खिलाफ नेपाल की टीम की पहली जीत थी. पहले मैच में नेपाल की 19 रनों की इस जीत को कुछ लोग तुक्का समझ रहे थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में नेपाल के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से दमदार खेल दिखाते हुए वेस्टइंडीज को 90 रन के बड़े अंतर से मात दी. इस जीत के साथ ही नेपाल ने टी-20 सीरीज़ तो अपने नाम कर ली, लेकिन इस टीम के इरादे और भी बुलंद थे. नेपाल की टीम की नज़र तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को फिर से मात देकर सीरीज क्लीन स्वीप करने पर थी, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं होने दिया.

ये भी पढ़ें- Ind vs Pak Controversy: पाकिस्तान को भारत से कभी…, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल का भड़काऊ बयान

Tags: Cricketnepal team created historynepal vs west indiesnepal win against west indieswest indies vs nepal
West Indies Beat Nepal: लाज की लड़ाई में जीती वेस्टइडीज़ की टीम, नेपाल को रौंदकर बचाई साख

West Indies Beat Nepal: लाज की लड़ाई में जीती वेस्टइडीज़ की टीम, नेपाल को रौंदकर बचाई साख

