West Indies Beat Nepal: लाज की लड़ाई में जीती वेस्टइडीज़ की टीम, नेपाल को रौंदकर बचाई साख

WI vs NEPAL: नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज़ अब खत्म हो गई है. इस सीरीज के तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज़ ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर अपनी लाज बचाई. सीरीज का आखिरी मैच वेस्टइंडीज के लिए काफी अहम था. इस सीरीज़ के पहले दोनों मैचों में नेपाल ने दो-दो बार की वर्ल्ड चैंपियन को मात देते हुए सीरीज अपने नाम कर ली. ऐसे में क्लीन स्वीप से बचने के लिए वेस्टइंडीज को इस मैच में किसी भी हाल में जीत दर्ज़ करनी ही थी. करो या मरो की इस लड़ाई में कैरिबियाई खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और नेपाल की टीम को 10 विकेट से मात देते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया.

विंडीज ने इस तरह बचाई लाज

सीरीज के तीसरे और आखिरी टी-20 मैच में नेपाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में 122 रन बनाए और ऑलआउट हो गई. इसके जवाब में विंडीज के दोनों ओपनर्स ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए सिर्फ 12.2 ओवर में 123 रन बनाते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने इस सीरीज में अपनी पहली जीत का स्वाद चखा और अपनी टीम का क्लीन स्वीप होने से बचा लिया. भले ही इस मैच में नेपाल की टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी ये सीरीज नेपाल की टीम के लिए ऐतिहासिक सीरीज साबित हुई. नेपाल ने इस टी-20 सीरीज़ को जीतते हुए इतिहास रच दिया. 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से नेपाल ने अपने नाम किया. ये पहला मौका है जब नेपाल मे किसी टेस्ट खेलने वाली टीम के खिलाफ T-20I सीरीज जीती है.

टूटा नेपाल का सपना

इससे पहले नेपाल की टीम ने इस सीरीज़ के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 19 रनों से मात दी थी. ये किसी भी टेस्ट खेलने वाली टीम के खिलाफ नेपाल की टीम की पहली जीत थी. पहले मैच में नेपाल की 19 रनों की इस जीत को कुछ लोग तुक्का समझ रहे थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में नेपाल के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से दमदार खेल दिखाते हुए वेस्टइंडीज को 90 रन के बड़े अंतर से मात दी. इस जीत के साथ ही नेपाल ने टी-20 सीरीज़ तो अपने नाम कर ली, लेकिन इस टीम के इरादे और भी बुलंद थे. नेपाल की टीम की नज़र तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को फिर से मात देकर सीरीज क्लीन स्वीप करने पर थी, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं होने दिया.

