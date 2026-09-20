Home > खेल > भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज ने किया टीम का ऐलान, जेसन होल्डर को दोनों सीरीज से आराम, कब से शुरू होंगे मैच?

भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज ने किया टीम का ऐलान, जेसन होल्डर को दोनों सीरीज से आराम, कब से शुरू होंगे मैच?

भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम घोषित कर दी है. शाई होप को दोनों फॉर्मेट में कप्तान बनाया गया है, जबकि अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर को दोनों सीरीज से आराम दिया गया है. टीम में रोस्टन चेज, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ और कीमो पॉल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 20, 2026 12:38:35 PM IST

भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज की टीम.
भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज की टीम.


भारत के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम घोषित कर दी है. विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप को दोनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी सौंपी गई है. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने 19 सितंबर को टीम का ऐलान किया. वनडे टीम में टेस्ट कप्तान रोस्टन चेज, तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, शमर जोसेफ और ऑलराउंडर कीमो पॉल जैसे खिलाड़ियों को जगह मिली है.

हालांकि, अनुभवी ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान जेसन होल्डर को भारत के खिलाफ दोनों सीरीज से आराम दिया गया है. होल्डर की गैरमौजूदगी वेस्टइंडीज के लिए बड़ा बदलाव है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया था. टी20 टीम में शिमरॉन हेटमायर, रोमारियो शेफर्ड, रोवमैन पॉवेल और चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर अकील हुसैन भी शामिल हैं.

You Might Be Interested In

टी20 टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका
टी20 टीम में युवा सलामी बल्लेबाज कामिल पूरन को पहली बार वेस्टइंडीज टीम में जगह मिली है. वहीं, क्वेंटिन सैम्पसन को भी टीम में शामिल किया गया है. कीमो पॉल की लंबे समय बाद टी20 टीम में वापसी हुई है. उन्होंने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच भारत के खिलाफ 7 अगस्त 2022 को लॉडरहिल में खेला था. कीमो पॉल वेस्टइंडीज के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा भी रह चुके हैं.

23 सितंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज
वेस्टइंडीज की टीम 21 सितंबर को कैरेबियन से भारत के लिए रवाना होगी और 23 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में पहला वनडे खेलेगी. इसके बाद दूसरा वनडे गुवाहाटी और तीसरा न्यू चंडीगढ़ में होगा. पांच मैचों की टी20 सीरीज लखनऊ, रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में खेली जाएगी. टी20 मुकाबले 6, 9, 11, 14 और 16 अक्टूबर को निर्धारित हैं. शाई होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ चुनौती पेश करने की कोशिश करेगी.

भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज वनडे टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्डे, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जांगू, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज़, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स

भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज टी20 टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्डे, शिम्रोन हेटमायर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर

Tags: India vs West Indies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

irctc अकाउंट में कैसे लॉगिन करें?

September 19, 2026

कौन हैं ईशा मालवीय, जो बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू

September 19, 2026

कौन हैं 90s की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

September 19, 2026

कौन हैं शिवांगी खेडकर, जिनकी शादी की उड़ी अफवाह

September 19, 2026

लकी अली के 6 सदाबहार गाने

September 19, 2026

मेघना गुलजार की 5 फिल्में

September 19, 2026
भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज ने किया टीम का ऐलान, जेसन होल्डर को दोनों सीरीज से आराम, कब से शुरू होंगे मैच?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज ने किया टीम का ऐलान, जेसन होल्डर को दोनों सीरीज से आराम, कब से शुरू होंगे मैच?
भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज ने किया टीम का ऐलान, जेसन होल्डर को दोनों सीरीज से आराम, कब से शुरू होंगे मैच?
भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज ने किया टीम का ऐलान, जेसन होल्डर को दोनों सीरीज से आराम, कब से शुरू होंगे मैच?
भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज ने किया टीम का ऐलान, जेसन होल्डर को दोनों सीरीज से आराम, कब से शुरू होंगे मैच?
भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज ने किया टीम का ऐलान, जेसन होल्डर को दोनों सीरीज से आराम, कब से शुरू होंगे मैच?