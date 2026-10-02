ODI World Cup 2027: वेस्टइंडीज को क्वालीफाई करने के लिए क्या करना होगा? कैसे मिलेगा वर्ल्ड कप में मौका

2027 वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी होने के बाद वेस्टइंडीज का नाम सीधे क्वालीफाई करने वाली टीमों में नहीं है. दो बार की वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्टइंडीज को अब टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए क्वालीफायर खेलना होगा. 2027 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा. वेस्टइंडीज के लिए यह स्थिति इसलिए अहम है, क्योंकि टीम लगातार दूसरी बार सीधे विश्व कप में जगह बनाने से चूक रही है.

सीधे क्वालीफाई करने के लिए मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के अलावा वनडे रैंकिंग की शीर्ष आठ टीमों को जगह मिली. 30 सितंबर की कटऑफ तारीख तक वेस्टइंडीज 10वें स्थान पर था, इसलिए वह सीधे क्वालीफाई नहीं कर सका. ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने सीधे जगह बनाई है. दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेजबान होने के कारण प्रवेश मिला. वहीं, नामीबिया टेस्ट खेलने वाला देश नहीं है, इसलिए उसे मेजबान होने के बावजूद सीधे क्वालीफिकेशन नहीं मिला. वेस्टइंडीज और आयरलैंड फिलहाल क्वालीफाई नहीं करने वाले दो फुल मेंबर देश हैं.

क्वालीफायर के जरिए मिलेगी वर्ल्ड कप में जगह

वेस्टइंडीज के पास अभी टूर्नामेंट में पहुंचने का मौका है. टीम 22 फरवरी से 23 मार्च 2027 तक होने वाले वर्ल्ड कप क्वालीफायर में खेलेगी. इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां होगा, इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है. क्वालीफायर से चार टीमें 2027 वर्ल्ड कप के लिए जगह बनाएंगी. इनमें से तीन टीमों को शुरुआती चरण में तीन टीमों वाली सुपर सीरीज खेलनी होगी. इसके बाद सफल टीम मुख्य ग्रुप स्टेज में बाकी 11 टीमों के साथ शामिल होगी.

वेस्टइंडीज को दोहरानी नहीं होगी 2023 की गलती

वेस्टइंडीज के पास अपनी रैंकिंग का फायदा भी मिल सकता है. क्वालीफायर से आने वाली टीमों में अगर वह सबसे ऊंची रैंक वाली टीम रहती है, तो उसे शुरुआती चरण से छूट देकर सीधे अगले दौर में प्रवेश मिल सकता है. हालांकि, इसके लिए पहले क्वालीफायर में जगह पक्की करनी होगी. वेस्टइंडीज 2023 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफायर में उतरा था, लेकिन मुख्य टूर्नामेंट में जगह नहीं बना सका था. 2019 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम को क्वालीफिकेशन का रास्ता अपनाना पड़ा था.