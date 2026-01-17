3 लाख रुपये की वॉटर प्यूरिफिकेशन …तीसरे वनडे से पहले कप्तान गिल दूषित पानी को लेकर क्यों हुए अलर्ट; होटल कमरे में लगवाई मशीन

Shubman Gill Water Purifier News: भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़ 1-1 से बराबर होने के बाद, इंदौर में तीसरा और निर्णायक मैच टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला बन गया है. लेकिन इस बार, फोकस सिर्फ़ रनों और विकेटों पर नहीं है. मैदान के बाहर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, खासकर पानी के मामले में भारत के सबसे साफ़ शहर के तौर पर इंदौर की पहचान होने के बावजूद, हाल ही में यह दूषित पानी के संकट के कारण राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा है.

3 लाख रुपये की वॉटर प्यूरिफिकेशन मशीन

इसी बैकग्राउंड में, टीम इंडिया ने इस हाई-स्टेक मैच से पहले असाधारण सावधानियां बरती हैं. टीम इंडिया इंदौर के एक फाइव-स्टार होटल में रुकी है, लेकिन एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबित को होटल के सूत्रों से पता चला है कि कप्तान शुभमन गिल अपने साथ करीब 3 लाख रुपये की एक खास वॉटर प्यूरिफिकेशन मशीन लाए हैं. यह डिवाइस RO-ट्रीटेड और पैकेट वाले बोतलबंद पानी को भी दोबारा प्यूरीफाई कर सकती है. बताया जा रहा है कि गिल ने यह मशीन अपने पर्सनल होटल के कमरे में लगवाई है.

टीम मैनेजमेंट ने इसको लेकर क्या कुछ कहा?

हालांकि, टीम के मीडिया मैनेजर ने इस डेवलपमेंट पर कमेंट करने से इनकार कर दिया और यह साफ़ नहीं किया कि यह कदम सीधे तौर पर इंदौर में दूषित पानी से हुई हाल की मौतों से जुड़ा है या यह रूटीन पर्सनल सेफ्टी प्रोटोकॉल का हिस्सा है.

जबकि होटल और स्टेडियम में सुरक्षित पीने के पानी के लिए व्यापक इंतज़ाम हैं, जिसमें पैकेट वाली बोतलें और RO सिस्टम शामिल हैं, भारतीय टीम साफ़ तौर पर अतिरिक्त सावधानी बरत रही है.

भारतीय टीम बरत रही खास सावधानी

यह बढ़ी हुई सतर्कता भारतीय ड्रेसिंग रूम के लिए पूरी तरह से नई नहीं है. अपनी अनुशासित जीवनशैली के लिए जाने जाने वाले स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली हाइड्रेशन को लेकर बहुत खास हैं. उनके सख्त हेल्थ नियमों में से एक है पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड रहना, और कोहली फ्रांस से इम्पोर्ट किया गया एवियन नेचुरल स्प्रिंग वॉटर पीते हैं.

दूषित पानी के चलते 23 लोगों की जा चुकी है जान

यह सावधानी ज़मीनी स्तर पर गंभीर वास्तविकताओं के बीच आई है. इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में, दूषित पानी की त्रासदी में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है. जबकि सरकार ने हाई कोर्ट में 15 मौतों को स्वीकार किया है, 21 परिवारों को मुआवज़ा दिया गया है. वर्तमान में ICU में भर्ती छह मरीज़ों में से एक को जनरल वार्ड में शिफ़्ट कर दिया गया है, जबकि तीन लंबे समय से वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं.

विराट कोहली ने किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन

इस अहम मुकाबले से पहले, फिटनेस के साथ-साथ आस्था ने भी अपनी जगह बनाई. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अगर मालवा ज़िले में मशहूर बगलामुखी मंदिर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने हवन और वैदिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया.

इस बीच, विराट कोहली और स्पिनर कुलदीप यादव ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का दौरा किया. दोनों ने मशहूर भस्म आरती में हिस्सा लिया और नंदी हॉल में करीब दो घंटे बिताए. क्रिकेटर केएल राहुल ने भी महाकाल मंदिर में पूजा-अर्चना की.

