India Pakistan Match: पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारतीय क्रिकेट के लिए बुरा रहा. एक ओर जहां न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच पहला टेस्ट मैच अप्रत्याशित तौर पर ड्रॉ रहा जबकि एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2026 में पाकिस्तान ए ने भारत ए को 48 रन से हरा दिया. टेस्ट मैच में हार इसलिए ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि भारत ने पहली ही पारी में 720 रन बना लिए. बावजूद इसके न्यूजीलैंड मैच ड्रॉ कराने में सफर रहा. इससे भी ज्यादा बड़ी हार हमें पाकिस्तान ने दी. रविवार (22 नवंबर, 2026) को दोहा में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 313 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम 265 रन पर ऑलआउट हो गई. भारतीय क्रिकेट फैन्स को यह हार ज्यादा खली.

अभिषेक रुके ताली बजाते-बजाते

इस मैच में 314 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रहा. बावजूद इसके तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया. हैरत की बात यह है कि इस शतक से मैच का नतीजा बेअसर रहा और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. तिलक वर्मा के शतक लगाने के बाद अभिवादन के तौर पर दर्शकों ने तालियां बजाईं तो पवेलियन में बैठे साथी खिलाड़ियों ने भी उत्साह बढ़ाया. इस बीच अभिषेक शर्मा ने जोश में आते हुए ताली तो बजानी शुरू की, लेकिन कुछ देर बाद ही वह रुक गए.

भारत-पाक खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया हाथ

मैच के दौरान एक और खास बात देखने को मिली. टॉस के समय पाकिस्तान-ए के कप्तान अब्दुल समद और भारत-ए के कप्तान तिलक वर्मा ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया. यहां तक शतक के बाद भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ताली नहीं बजाई. वहीं, जीत के बाद पाकिस्तान की टीम ने फैंस के शोर के बीच जश्न मनाया. यहां तक कि पाकिस्तान टीम के सदस्य ग्राउंड को चूमते नज़र आए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आपस में एक-दूसरे को बधाई दी. मैच के बाद भी दोनों टीमों के ख़िलाड़ियों ने आपस में हाथ नहीं मिलाया, इसके अलावा पूरे मैच में कई बार खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर लोग टिप्पणी कर रहे हैं.

149 गेंद पर तिलक ने बनाए 100 रन

तिलक वर्मा ने मैच में शानदार बैटिंग की और 149 गेंदों पर 100 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और एक छक्का भी लगाया. हार के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या कप्तानी की जिम्मेदारी एक बल्लेबाज के तौर पर उनसे उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा रही है, तो बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने शतक को ज्यादा अहमियत नहीं दी. उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर उन्हें दूसरे बल्लेबाजों से पर्याप्त सहयोग मिला होता, तो वे अपनी टीम को जीत दिला सकते थे.

@BCCI Tilak Verma CREDITS #PakistanCricket Ali Raza + Mohammed Imran Randhawa for the performance of @TheRealPCB which is sporting also the @mipaltan player is not happy with his innings as #TeamIndia India 🇮🇳 cricket LOST to Hassan Nawaz,Ali Raza and Farhan Yousaf #INDvPAK https://t.co/thuULDlU2g — Chacha Abdul Shakoor (@ChachaAbdulSh10) November 22, 2026





और क्या कहा तिलक वर्मा ने

ब्रॉडकास्टर से बातचीत में तिलक ने कहा कि उनके लिए सबसे अच्छी बात मैच जीतना है. अगर वह मैच नहीं जीत पाते तो यह सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं है. उन्होंने कहा कि वह हमेशा मैच को जितना हो सके अंत तक ले जाना चाहते हैं. वह यही कोशिश कर रहे थे. अगर कोई और बल्लेबाज मुझे साथ देता, तो वह मैच जिता सकते थे.

Tilak Varma 🤣🤣played a brilliant innings of 100 runs, but he stood there calmly—showing no signs of celebration. India lost the match against Pakistan in the Asia Cup. None of the other batsmen provided any support, but Tilak Varma put up a fight single-handedly. 1/2… https://t.co/20Tq8de74N — update man (@Vijayma70555375) November 23, 2026





तिलक की आलोचना

यहां पर बता दें कि रविवार को भावनाओं से भरे इस मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. हालांकि, पाकिस्तान A ने अपना संयम बनाए रखा और टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल की.

टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने तिलक की धीमी शुरुआत की आलोचना की और इसे टीम की हार के मुख्य कारणों में से एक बताया. होस्ट ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट्स से बात करते हुए संजय बांगर ने कहा कि पहली 25 गेंदों में तिलक ने 3 रन बनाए जबकि अगली 25 गेंदों में उन्होंने 12-13 रन बनाए. यानी 50 गेंदें खेलने के बाद उनके खाते में 18-20 रन थे. धीमी शुरुआत और तिलक के ज्यादा गेंदें खेलने के बाद बल्लेबाजों के समक्ष तेज गति से खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और फिर लगातार विकेट गिरते रहे.