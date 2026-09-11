पाकिस्तान टीम पर गरमाया वसीम अकरम का माथा, बोले- टैलेंट की कमी नहीं, व्यवस्था में समस्या…

इंग्लैंड दौरे पर लगातार खराब प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर सवालों के घेरे में है. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर कड़ी नाराजगी जताई है. अकरम ने दौरे के बीच में सात खिलाड़ियों और दो कोचों को वापस भेजने के फैसले को शर्मनाक बताया. उनका कहना है कि इस तरह के बड़े बदलाव टीम के भीतर सही तालमेल और बातचीत की कमी को दिखाते हैं.

पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 194 रनों से हार मिली थी. इसके बाद टीम मैनेजमेंट ने कई बड़े फैसले लिए. सात खिलाड़ियों को टीम से रिलीज कर दिया गया, जबकि मुख्य कोच सरफराज अहमद और सहायक कोच उमर गुल को उनके पद से हटा दिया गया. इसके बाद बर्मिंघम में होने वाले अगले टेस्ट के लिए टीम में चार बदलाव किए गए. वसीम अकरम ने लगातार खिलाड़ियों और कोचों को बदलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे माहौल में टीम के लिए स्थिरता हासिल करना आसान नहीं होता.

बीच दौरे में इतने बदलाव करना गलत: वसीम अकरम

फुरकान भट्टी के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए वसीम अकरम ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दौरे के बीच सात खिलाड़ियों और दो कोचों का वापस जाना अच्छा संकेत नहीं है. उन्होंने कहा; “जब दौरे के बीच में सात खिलाड़ी और दो कोच वापस लौटते हैं, तो यह टीम और कप्तान दोनों के लिए शर्मनाक होता है. इससे यह भी पता चलता है कि आपसी बातचीत में कमी है.” हालांकि, अकरम का मानना है कि पाकिस्तान के पास अभी भी दुनिया की बड़ी टीमों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त प्रतिभा मौजूद है.

प्रतिभा की कमी नहीं, व्यवस्था में है समस्या

वसीम अकरम ने कहा कि वह पिछले चार-पांच वर्षों से पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़े रहे हैं और खिलाड़ियों को करीब से देखते आए हैं. उनके मुताबिक पाकिस्तान के पास प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन लगातार बदलावों से टीम को नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा कि कोच बदलते रहते हैं, लेकिन मुख्य खिलाड़ियों का समूह लगभग वही रहता है. इंग्लैंड दौरे से पहले पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-2 से हार मिली थी, जिससे टीम पर दबाव और बढ़ गया. वहीं, इंग्लैंड अब 3-0 से सीरीज जीतकर पाकिस्तान का क्लीन स्वीप करने के करीब है.