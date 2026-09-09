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वसीम अकरम दोस्त की हालत से नाराज, इमरान खान को लेकर सरकार से की अपील, बोले- 3 साल से मेरी…

वसीम अकरम ने जेल में बंद इमरान खान की सेहत पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि कानूनी मामलों का फैसला अदालत करेगी, लेकिन स्वास्थ्य से समझौता नहीं होना चाहिए. 1992 विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान को कई मामलों में दोषी ठहराया गया है.

By: Satyam Sengar | Published: September 9, 2026 3:11:54 PM IST

वसीम अकरम ने इमरान खान को लेकर जताई चिंता.
वसीम अकरम ने इमरान खान को लेकर जताई चिंता.


पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने अपने पूर्व साथी और दोस्त इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता जताई है. वसीम अकरम ने कहा कि इमरान खान के कानूनी मामलों का फैसला अदालत को करना है, लेकिन उनकी सेहत के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए. अकरम ने बताया कि पिछले करीब तीन साल से उनकी इमरान खान से बात नहीं हुई है. इसके बावजूद वह अपने पुराने साथी की स्थिति को लेकर लगातार चिंतित हैं.

इमरान खान ने 1992 में पाकिस्तान को पहली बार वनडे विश्व कप जिताया था. वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं. साल 2022 से वह जेल में हैं और कई भ्रष्टाचार मामलों में दोषी ठहराए गए हैं. हालांकि, इमरान खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है. वसीम अकरम ने कहा कि वह इस मामले में राजनीति या कानूनी प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. उनकी चिंता सिर्फ इमरान खान की सेहत को लेकर है और उन्हें लगता है कि उन्हें जरूरी इलाज और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए.

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इमरान खान की सेहत को लेकर बढ़ी चिंता
वसीम अकरम का बयान ऐसे समय आया है, जब कई पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता जता चुके हैं. वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ब्रायन लारा ने भी हाल ही में इमरान की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की थी. इसके अलावा 22 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र भेजा है. इसमें इमरान खान को उचित चिकित्सा सुविधा देने और जेल में उनके साथ मानवीय व्यवहार करने की अपील की गई है.

जावेद मियांदाद भी कर चुके हैं चिंता जाहिर
इमरान खान के लंबे समय तक साथी रहे पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद भी उनकी सेहत को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंता जता चुके हैं. वसीम अकरम ने कहा कि उन्हें इमरान खान की मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है. पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उनकी सेहत ठीक है, लेकिन अकरम अभी भी चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि वह इमरान को एक इंसान और अपने पुराने साथी के रूप में देखते हैं. अकरम ने यह भी कहा कि उन्हें अपने पूर्व कप्तान की बहुत याद आती है.

Tags: Imran KhanWASIM AKRAM
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