Home > खेल > 5 मैच में 0 विकेट, बल्ले से आए सिर्फ 25 रन, फिर भी नहीं कट रहा पत्ता! टीम मैनेजमेंट क्यों है मेहरबान

5 मैच में 0 विकेट, बल्ले से आए सिर्फ 25 रन, फिर भी नहीं कट रहा पत्ता! टीम मैनेजमेंट क्यों है मेहरबान

Team India Selection: भारतीय स्पिन ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर के टी20 इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं. पिछले 5 T20I मैच में सुंदर का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. इसके बावजूद हर सीरीज के लिए सुंदर को मौका दिया जाता है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 13, 2026 3:13:26 PM IST

वाशिंग्टन सुंदर के सिलेक्शन पर फिर उठे सवाल!
वाशिंग्टन सुंदर के सिलेक्शन पर फिर उठे सवाल!


Washington Sundar Selection Controversy: भारत और अफगानिस्तान के बीच रविवार (13 सितंबर) को पहला टी20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से स्पिन ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर भी खेलते दिखाई दे सकते हैं. वाशिंग्टन सुंदर इंग्लैंड दौरे पर चोटिल होने के बाद दोबारा मैदान पर वापसी कर रहे हैं. ऐसे में उनके सिलेक्शन पर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. दरअसल, टी20 इंटरनेशनल में वाशिंग्टन सुंदर का प्रदर्शन काफी साधारण रहा है.

उन्होंने अपने करियर में 62 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इसमें उनके बल्ले से 15.5 की औसत से सिर्फ 279 रन आए हैं. वहीं, गेंद से सुंदर ने 7.12 की इकॉनमी से 51 विकेट चटकाए हैं. ओवरऑल गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन ठीक रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों डिपार्टमेंट में उन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया है.

You Might Be Interested In

पिछले 5 मैच में शर्मनाक प्रदर्शन

वाशिंग्टन सुंदर का पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में बहुत की खराब प्रदर्शन रहा है. उन्होंने इस फॉर्मेट में खेले गए पिछले 5 मैचों में एक भी विकेट नहीं लिया है. इतना ही नहीं, उनकी इकॉनमी भी 10 से ज्यादा की रही है. इंग्लैंड दौरे पर सुंदर ने 2 मैच खेले थे, जिसमें सिर्फ 2 ओवर में ही 38 रन दे दिए थे. इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ एक ओवर में सुंदर को 19 रन पड़े थे. सुंदर ने पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैच में 12 ओवर डाले हैं, जिसमें उन्होंने बिना कोई विकेट लिए 10 से ज्यादा की इकॉनमी से 121 रन लुटाए हैं. वहीं, बल्लेबाजी की बात करें, तो उन्होंने पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 25 रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2027: दिल्ली कैपिटल्स का नया कोचिंग स्टाफ तैयार! गांगुली समेत कई दिग्गज की एंट्री, श्रीलंकाई कोच भी शामिल

टी20 में फिट नहीं बैठते सुंदर?

वाशिंग्टन सुंदर भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं. इस फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट 127 से भी कम का है, जो मौजूदा टी20 क्रिकेट के हिसाब से काफी खराब है. सुंदर भारत के लिए लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, जहां पर पावर-हिटिंग की जरूरत होती है. हालांकि सुंदर पावर-हिटर नहीं है, जो आते ही चौके-छक्के लगा सकें.

यही वजह है कि उनकी बल्लेबाजी का रिकॉर्ड इतना खराब है. वहीं, गेंदबाजी में भी कप्तान उन पर भरोसा नहीं जताते हैं. बता दें कि सुंदर को पिछली 10 पारियों में सिर्फ 2 बार ही उन्होंने 4-4 ओवर का स्पेल पूरा करने का मौका मिला है. उन्होंने 6 बार 1-1 ओवर डाला है, जबकि 1 बार 2 ओवर डाला है. इसके बावजूद सुंदर को भारत की टी20 इंटरनेशनल में हर बार जगह मिल जाती है.

Tags: Washington Sundar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?

September 12, 2026

क्या है बिग बॉस 20 की रीति तिवारी का धोनी...

September 12, 2026

एल्युमिनियम फॉयल के 6 जबरदस्त कमाल, कभी सोचे नहीं होंगे!

September 12, 2026

बाप-बेटे दोनों के साथ रोमांस करने वालीं बॉलीवुड हसीनाएं

September 12, 2026

भुनी अदरक खाने के फायदे

September 11, 2026

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026
5 मैच में 0 विकेट, बल्ले से आए सिर्फ 25 रन, फिर भी नहीं कट रहा पत्ता! टीम मैनेजमेंट क्यों है मेहरबान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

5 मैच में 0 विकेट, बल्ले से आए सिर्फ 25 रन, फिर भी नहीं कट रहा पत्ता! टीम मैनेजमेंट क्यों है मेहरबान
5 मैच में 0 विकेट, बल्ले से आए सिर्फ 25 रन, फिर भी नहीं कट रहा पत्ता! टीम मैनेजमेंट क्यों है मेहरबान
5 मैच में 0 विकेट, बल्ले से आए सिर्फ 25 रन, फिर भी नहीं कट रहा पत्ता! टीम मैनेजमेंट क्यों है मेहरबान
5 मैच में 0 विकेट, बल्ले से आए सिर्फ 25 रन, फिर भी नहीं कट रहा पत्ता! टीम मैनेजमेंट क्यों है मेहरबान
5 मैच में 0 विकेट, बल्ले से आए सिर्फ 25 रन, फिर भी नहीं कट रहा पत्ता! टीम मैनेजमेंट क्यों है मेहरबान