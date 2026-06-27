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न चल रहा बल्ला, न गेंदबाजी में दम… फिर भी टीम इंडिया में जगह पक्की, इस खिलाड़ी के सिलेक्शन पर गंभीर सवाल

Washington Sundar Team India: आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की हार के बाद ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर के सिलेक्शन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. टी20 इंटरनेशनल में वाशिंग्टन सुंदर के इस्तेमाल को लेकर फैंस सवाल पूछ रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 27, 2026 5:11:08 PM IST

आयरलैंड से हार के बाद इस खिलाड़ी के सिलेक्शन पर उठे सवाल.
आयरलैंड से हार के बाद इस खिलाड़ी के सिलेक्शन पर उठे सवाल.


Washington Sundar Team India: अक्सर जब टीम इंडिया की स्क्वाड चुनी जाती है, तो उसे लेकर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं. कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जो लंबे समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पाता है. हालांकि इन सभी के बीच एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जो सभी फॉर्मेट में भारतीय टीम के हिस्सा है. इस खिलाड़ी का नाम वाशिंग्टन सुंदर है. वाशिंग्टन सुंदर का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में बेहद शानदार है, लेकिन वह टी20 क्रिकेट में उतने कमाल के बल्लेबाज नहीं हैं.

इसके बावजूद सुंदर को लगातार टी20 टीम में मौका दिया जा रहा है. ऐसे में फैंस सुंदर के सिलेक्शन और उनके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा रहे हैं. सुंदर को कभी ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया जाता है, तो कभी स्पिनर के तौर पर. गेंदबाजी में सुंदर के आंकड़े थोड़े अच्छे हैं, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर उनका प्रदर्शन काफी खराब है.

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आयरलैंड से हार के बाद उठे सवाल

आयरलैंड से भारत को मिली करारी हार के वाशिंग्टन सुंदर के सिलेक्शन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. दरअसल, इस मुकाबले में वाशिंग्टन सुंदर ने सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 19 रन खर्च किए. इसके अलावा जब बल्लेबाजी का मौका मिला, तो वह 12 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए. दरअसल, बेलफास्ट की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी. ऐसे में वाशिंग्टन सुंदर को सिर्फ 1 ओवर की गेंदबाजी ही दी गई.

ऐसे में सवाल है कि अगर उन्हें सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी देनी थी, तो फिर भारत को एक एक्स्ट्रा बैटर प्लेइंग-11 में शामिल करना था. अगर ऐसा होता तो शायद पहले ही मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपना डेब्यू कर लेते. वहीं, अगर मेन स्पिनर को खिलाना था, तो सुंदर की जगह रवि बिश्नोई को मौका दिया जा सकता था.

ये भी पढ़ें: ‘उसे टीम को पानी पिलाने दो…’, वैभव सूर्यवंशी को लेकर अश्विन ने क्यों कही ऐसी बात? जानें पूरी कहानी

वाशिंग्टन सुंदर का रोल कंफर्म नहीं!

दरअसल, टी20 क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका रोल कंफर्म होना जरूरी होता है, लेकिन शायद सुंदर को टी20 में उनकी भूमिका पता नहीं है. वाशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) को कभी मेन स्पिनर के तौर पर खिलाया जाता है, तो कभी ऑलराउंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. अब जहां तक बल्लेबाजी की बात है, तो भारत के टॉप ऑर्डर में कोई जगह खाली नहीं है.

ऐसे में सुंदर को 7-8 नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़ती है. सुंदर कोई पावर हिटर बल्लेबाज नहीं हैं, जो आखिरी के ओवर्स में तेजी से रन बना सकें. वहीं, गेंदबाजी की बात करें, तो सुंदर को कभी उनका कोटा पूरा करने ही नहीं दिया जाता है. किसी मैच में सुंदर 1 ओवर गेंदबाजी करते हैं, तो कभी 2 या 3 ओवर. ऐसे में एक गेंदबाज के तौर पर उनकी लय बिगड़ती रहती है.

सुंदर की गेंदबाजी के आंकड़े

साल 2024 में वाशिंग्टन सुंदर ने भारत के लिए कुल 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 35 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 16 विकेट हासिल किए. इसके बाद 2025 में वाशिंग्टन सुंदर सिर्फ 6 मैच खेले, जिसमें 7.2 ओवर गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए. वहीं, इस साल की बात करें, तो सुंदर ने 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 7 ओवर गेंदबाजी की है, लेकिन कोई भी विकेट नहीं ले पाए हैं.

T20I क्रिकेट में सुंदर का प्रदर्शन

वाशिंग्टन सुंदर ने टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए कुल 61 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 57 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 51 विकेट चटकाए हैं. उनकी इकॉनमी 7.05 की रही है. वहीं, गेंदबाजी की बात करें, तो सुंदर ने 26 पारियों में 129.24 की स्ट्राइक रेट से 274 रन बनाए हैं.

Tags: ind vs ireWashington Sundar
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