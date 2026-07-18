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IND vs ENG: वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने रिप्लेसमेंट का कर दिया ऐलान, 23 साल के खिलाड़ी को मौका

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा जब ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को टीम इंडिया में शामिल किया गया है.

By: Satyam Sengar | Published: July 18, 2026 6:17:32 PM IST

सुंदर की जगह हर्ष दुबे को टीम में मौका.
सुंदर की जगह हर्ष दुबे को टीम में मौका.


भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. पहले वनडे में उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि दूसरे वनडे के दौरान बल्लेबाजी करते समय उनकी दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई. चोट के कारण वह इंग्लैंड की पारी के दौरान मैदान पर फील्डिंग करने भी नहीं उतर सके. अब उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान भी हो चुका है. आइए जानते है किसे उनकी जगह टीम में मौका मिला है.

सुंदर की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया है. 23 साल के हर्ष पहले भी भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेल चुके हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ दो वनडे मैचों में चार विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था. हालांकि उन्हें अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है. अब लॉर्ड्स में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक और अवसर मिल सकता है.

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बीसीसीआई ने दी चोट पर जानकारी

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि दूसरे वनडे के दौरान वॉशिंगटन सुंदर की दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट आई थी. बोर्ड के अनुसार, वह आगे की जांच के लिए स्कैन कराएंगे और विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेंगे. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी वापसी को लेकर फैसला लिया जाएगा. ऐसे में भारतीय टीम को निर्णायक मुकाबले में उनके अनुभव की कमी महसूस हो सकती है. तीसरे वनडे में कुछ प्लेइंग XI में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

तीसरे वनडे के लिए भारत की टीम अब ऐसी हो गई है. शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव और हर्ष दुबे को शामिल किया गया है. अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि हर्ष दुबे मिले इस मौके का कितना बेहतर फायदा उठा पाते हैं.

Tags: bcciharsh dubeyhome-hero-pos-4
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