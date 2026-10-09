सुंदर ने भारत को दिलाया गोल्ड, तो मिले सिर्फ 75 लाख! मगर इस खिलाड़ी को बिना खेले मिले 3 करोड़, ऐसा क्यों?

Gold Medal Winner Prize Money: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता था. भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया था. इस जीत के बाद राज्य सरकार ने अपने खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही है. तमिलनाडु की सरकार ने गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम के वाशिंगटन सुंदर को सम्मानित किया. वहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को इनामी राशि देना की घोषणा की है.

हालांकि हैरानी की बात यह है कि जिस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई, उसे सिर्फ 75 लाख रुपये का इनाम मिला. वहीं, जिस खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में एक भी मैच नहीं खेला, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा था, उसे 3 करोड़ रुपये से सम्मानित किया जाएगा.

सुंदर को मिले 75 लाख, लेकिन इस खिलाड़ी को 3 करोड़!

हम बात कर रहे हैं वाशिंगटन सुंदर और विप्रज निगम की. तमिलनाडु सरकार ने वाशिंगटन सुंदर को भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर 75 लाख रुपये की इनामी राशि देकर सम्मानित किया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जोसेफ विजय ने खुद सुंदर को सम्मानित किया. सुंदर ने भारतीय टीम को गोल्ड मेडल जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. खासकर फाइनल के मैच में सुंदर ने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 29 रन देकर 2 विकेट लिए थे. इसके चलते भारत ने जीत हासिल की थी.

वहीं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले विप्रज निगम ने एक भी मैच नहीं खेला था. वह एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं मिला. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने विप्रज निगम को 3 करोड़ रुपये की इनामी राशि देने का एलान किया है.

दीप्ति शर्मा को भी मिलेंगे 3 करोड़

विप्रज निगम के अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को भी 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दीप्ति शर्मा को यह सम्मान दिया जाएगा. स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने एशियन गेम्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में सिर्फ 6 रन देकर 3 विकेट लिए थे. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम सिर्फ 69 रन पर ढेर हो गई.