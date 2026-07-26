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श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर फैसला बाकी

भारत के श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लग सकता है. वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर अंतिम फैसला अभी बाकी है. हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी के भी सीरीज से बाहर रहने की संभावना है. बीसीसीआई जल्द ही टेस्ट टीम का ऐलान कर सकता है.

By: Satyam Sengar | Published: July 26, 2026 3:59:08 PM IST

भारतीय ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं.
भारतीय ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं.


India vs Srilanka: भारत की टीम अगले महीने श्रीलंका दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. इस दौरे के लिए बीसीसीआई जल्द ही टीम का ऐलान कर सकता है. हालांकि, उससे पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगने की खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टार स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे. उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान चोट लगी थी.

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, वॉशिंगटन सुंदर के अलावा तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी भी पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर रह सकते हैं. हर्षित राणा को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी. वहीं, नितीश कुमार रेड्डी पहले से ही बाएं पैर की क्वाड्रिसेप्स चोट से उबर रहे हैं, जिसके कारण वह आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भी नहीं खेल पाए थे.

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बुमराह और साई सुदर्शन की फिटनेस पर नजर
स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी. वह नवंबर 2025 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं खेले हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो वनडे खेलने के बाद घुटने की परेशानी के कारण तीसरे वनडे से बाहर हो गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक, वह 30 जुलाई तक आराम करेंगे और उसके बाद बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी फिटनेस का आकलन कराएंगे. वहीं, युवा बल्लेबाज बी. साई सुदर्शन भी चोट से उबर रहे हैं और उनकी उपलब्धता मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तय होगी.

भारत के लिए बेहद अहम होगी यह टेस्ट सीरीज
भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो में होगा. भारत ने 2017 में श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज 3-0 से जीती थी, जबकि दोनों टीमों के बीच आखिरी टेस्ट सीरीज 2022 में हुई थी, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2-0 से जीत दर्ज की थी. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करना बेहद जरूरी माना जा रहा है.

Tags: india vs srilanka
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