Washington Sundar: एक कान से नहीं सुनते वाशिंगटन सुंदर, फिर कैसे ऑल-फॉर्मेट ऑलराउंडर, क्यों हैं गौतम गंभीर के फेवरेट?

Washington Sundar Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर आज (5 अक्टूबर) को 27 साल के हो गए हैं. वाशिंगटन सुंदर का जन्म 5 अक्टूबर 1999 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था. वाशिंगटन सुंदर का चेन्नई ने निकलकर टीम इंडिया तक पहुंचने का सफर काफी मुश्किलों से भरा रहा है. बचपन में वाशिंगटन सुंदर को एक कान (Left Ear) से सुनाई नहीं देता था. जब वह सिर्फ 4 साल के थे, तब उनके पिता को इसके बारे में पता चला. हालांकि इसके बावजूद वाशिंगटन सुंदर ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी. सुंदर ने सिर्फ एक कान के सहारे तालमेल बिठाना सीखा और अपने फोकस को अलग लेवल तक पहुंचाया. आज के समय में वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक हैं.

कान की परेशानी को कैसे किया दूर?

आज के समय में भी काफी कम लोग जानते हैं कि वाशिंगटन सुंदर को एक कान से सुनाई नहीं देता है. बचपन में उनके परिवार के लोगों ने कई डॉक्टर्स से सलाह ली और इलाज कराया. हालांकि इसके बावजूद उनकी एक कान से सुनने की क्षमता वापसी नहीं आ पाई. आखिरकार सुंदर को अपनी इस कमजोरी के साथ आगे बढ़ना पड़ा. शुरुआत में क्रिकेट के मैदान पर उन्हें काफी परेशानी हुई. स्टेडियम में भारी शोर के में फील्डिंग करते समय अक्सर उन्हें दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को खेल के बीच में नहीं आने दिया. उन्होंने सिर्फ एक कान के सहारे तालमेल बिठाना सीख लिया और भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई. आज वो भारतीय टीम के लिए सभी फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी हैं.

गंभीर को क्यों पसंद हैं वाशिंगटन सुंदर?

वाशिंगटन सुंदर को टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का फेवरेट खिलाड़ी माना जाता है. दरअसल, वाशिंगटन सुंदर को गंभीर से काफी सपोर्ट मिलता है. वह सुंदर को लगातार टीम इंडिया में बैक करते रहते हैं. गौतम गंभीर को ऐसे खिलाड़ी पसंद हैं, जो मैदान पर आखिरी उम्मीद तक लड़ाई लड़ते हैं. सुंदर के अंदर वो काबिलियत, जीतने का जुनून और जुझारूपन कूट-कूटकर भरा हुआ है. शायद यही वजह है कि सुंदर को गंभीर से इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है.

वाशिंगटन सुंदर का करियर

27 साल के वाशिंगटन सुंदर भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने भारत के लिए टेस्ट में 18 मैच खेले हैं, जिसमें 41 विकेट हासिल किए हैं. साथ ही बल्ले से 1 शतक और 6 अर्धशतक की मदद से 937 रन बनाए हैं. वहीं, वनडे में सुंदर ने 34 मैच में 30 विकेट लिए हैं, जबकि बल्ले से 2 अर्धशतक की मदद से 445 रन बनाए हैं. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में सुंदर के नाम 65 मैच में 56 विकेट और 286 रन दर्ज हैं.