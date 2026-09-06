भारत से शर्मनाक हार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बवाल! कोच ने जाहिर की बदलाव की इच्छा

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और महिला क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच वहाब रियाज ने महिला एशिया कप के लिए टीम में किए गए बड़े बदलावों का बचाव किया है. पूर्व कप्तान सना मीर ने टीम प्रबंधन के फैसले पर सवाल उठाए थे, लेकिन वहाब ने कहा कि सेलेक्शन कमिटी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए टीम में बदलाव किए हैं. उन्होंने साफ कहा कि सना की अपनी राय है और उन्हें उससे कोई लेना-देना नहीं है. वहाब ने बताया कि टीम में नए खिलाड़ियों को मौका देना जरूरी था, ताकि आने वाले टूर्नामेंट के लिए मजबूत टीम तैयार की जा सके.

सना मीर ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाने की आलोचना की थी. टीम से 7 खिलाड़ियों को बाहर किया गया था. इनमें इरम जावेद, आलिया रियाज और नतालिया परवेज जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे. हालांकि, वहाब रियाज ने सेलेक्शन कमिटी के फैसले का समर्थन किया. उनका कहना था कि अब समय आ गया था कि टीम में नए चेहरों को शामिल किया जाए और भविष्य के लिए एक नई टीम तैयार की जाए.

वहाब ने बताया क्यों किए गए बदलाव

वहाब रियाज ने कहा कि जिन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया, वे उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही थीं. इसलिए चयनकर्ताओं के सामने नए खिलाड़ियों को मौका देने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था. उन्होंने कहा कि चर्चा इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि कौन टीम से बाहर हुआ, बल्कि पाकिस्तान को अपनी मौजूदा स्थिति को समझकर आगे की तैयारी करनी चाहिए. वहाब के मुताबिक, नए खिलाड़ियों को शामिल करना सही फैसला था और इससे टीम को भविष्य में फायदा मिल सकता है.

भारत से हार के बाद बढ़ी पाकिस्तान की मुश्किल

इस बीच पाकिस्तान को एशिया कप के ग्रुप मुकाबले में भारत के खिलाफ सात विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. फातिमा सना ने गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना के विकेट लिए, लेकिन भारतीय टीम ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. भारत ने 68 गेंद बाकी रहते मुकाबला जीत लिया. अब पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है. उसे अपने आखिरी ग्रुप मैच में हांगकांग को हराना जरूरी है. वहाब ने कहा कि टीम अपनी गलतियों पर चर्चा करेगी और अगले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी.