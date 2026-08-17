Home > खेल > VVS Laxman: डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने तो कितनी होगी सैलरी? पावर क्या क्या होंगी, जानें डिटेल्स

VVS Laxman: डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने तो कितनी होगी सैलरी? पावर क्या क्या होंगी, जानें डिटेल्स

वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. इस पद का मकसद भारतीय क्रिकेट के अलग-अलग हिस्सों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है. आइए जानते हैं कि पावर कितनी होगी और उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी?

By: Satyam Sengar | Published: August 17, 2026 12:24:14 AM IST

वीवीएस लक्ष्मण को क्या क्या पावर दी जा सकती है?
वीवीएस लक्ष्मण को क्या क्या पावर दी जा सकती है?


भारतीय क्रिकेट में वीवीएस लक्ष्मण की भूमिका जल्द ही और बड़ी हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी दे सकता है. यह बोर्ड में एक नया पद होगा, जिसका मकसद भारतीय क्रिकेट के अलग-अलग हिस्सों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है. लक्ष्मण अभी बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े हैं, जहां वह खिलाड़ियों की तैयारी और उनके विकास से जुड़े काम देखते हैं.

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद लक्ष्मण का काम सिर्फ भारतीय टीम तक सीमित नहीं रहेगा. वह युवा खिलाड़ियों को तैयार करने, घरेलू क्रिकेट से प्रतिभाओं को आगे लाने और भविष्य के खिलाड़ियों की योजना बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. इसके अलावा कोचिंग स्टाफ और अलग-अलग टीमों के बीच तालमेल बनाना भी उनके काम का हिस्सा हो सकता है. इससे भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों के विकास की प्रक्रिया को और मजबूत करने में मदद मिल सकती है.

You Might Be Interested In

गंभीर और अगरकर के साथ करेंगे तालमेल
लक्ष्मण की संभावित भूमिका में सबसे खास बात यह होगी कि उनका काम गौतम गंभीर और अजित अगरकर से भी जुड़ा रहेगा. गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच हैं, जबकि अगरकर सेलेक्शन समिति के हेड हैं. गंभीर टीम की तैयारी और रणनीति पर ध्यान देते हैं, वहीं अगरकर खिलाड़ियों के सेलेक्शन से जुड़े फैसले लेते हैं. लक्ष्मण इन सभी के बीच तालमेल बनाने और भारतीय क्रिकेट के लिए लंबी अवधि की योजना तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

कितनी होगी लक्ष्मण की सैलरी?
लक्ष्मण को इस नए पद के लिए कितनी सैलरी मिलेगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. बीसीसीआई की ओर से इस पद का वेतन आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है. हालांकि, जिम्मेदारी को देखते हुए उनका पैकेज काफी बड़ा होने की उम्मीद है. अगर लक्ष्मण को यह जिम्मेदारी मिलती है, तो भारतीय क्रिकेट में उनका प्रभाव और बढ़ जाएगा. वह सिर्फ खिलाड़ियों के विकास ही नहीं, बल्कि टीम इंडिया के भविष्य से जुड़े बड़े फैसलों में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. सैलरी की मानें तो उन्हें 3-5 करोड़ के बीच का सालाना पैकेज दिया जा सकता है.

Tags: vvs laxman
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

August 16, 2026

हरी सब्जियां खाने के फायदे

August 16, 2026

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026
VVS Laxman: डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने तो कितनी होगी सैलरी? पावर क्या क्या होंगी, जानें डिटेल्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

VVS Laxman: डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने तो कितनी होगी सैलरी? पावर क्या क्या होंगी, जानें डिटेल्स
VVS Laxman: डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने तो कितनी होगी सैलरी? पावर क्या क्या होंगी, जानें डिटेल्स
VVS Laxman: डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने तो कितनी होगी सैलरी? पावर क्या क्या होंगी, जानें डिटेल्स
VVS Laxman: डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने तो कितनी होगी सैलरी? पावर क्या क्या होंगी, जानें डिटेल्स