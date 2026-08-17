VVS Laxman: डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने तो कितनी होगी सैलरी? पावर क्या क्या होंगी, जानें डिटेल्स

भारतीय क्रिकेट में वीवीएस लक्ष्मण की भूमिका जल्द ही और बड़ी हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी दे सकता है. यह बोर्ड में एक नया पद होगा, जिसका मकसद भारतीय क्रिकेट के अलग-अलग हिस्सों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है. लक्ष्मण अभी बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े हैं, जहां वह खिलाड़ियों की तैयारी और उनके विकास से जुड़े काम देखते हैं.

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद लक्ष्मण का काम सिर्फ भारतीय टीम तक सीमित नहीं रहेगा. वह युवा खिलाड़ियों को तैयार करने, घरेलू क्रिकेट से प्रतिभाओं को आगे लाने और भविष्य के खिलाड़ियों की योजना बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. इसके अलावा कोचिंग स्टाफ और अलग-अलग टीमों के बीच तालमेल बनाना भी उनके काम का हिस्सा हो सकता है. इससे भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों के विकास की प्रक्रिया को और मजबूत करने में मदद मिल सकती है.

गंभीर और अगरकर के साथ करेंगे तालमेल

लक्ष्मण की संभावित भूमिका में सबसे खास बात यह होगी कि उनका काम गौतम गंभीर और अजित अगरकर से भी जुड़ा रहेगा. गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच हैं, जबकि अगरकर सेलेक्शन समिति के हेड हैं. गंभीर टीम की तैयारी और रणनीति पर ध्यान देते हैं, वहीं अगरकर खिलाड़ियों के सेलेक्शन से जुड़े फैसले लेते हैं. लक्ष्मण इन सभी के बीच तालमेल बनाने और भारतीय क्रिकेट के लिए लंबी अवधि की योजना तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

कितनी होगी लक्ष्मण की सैलरी?

लक्ष्मण को इस नए पद के लिए कितनी सैलरी मिलेगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. बीसीसीआई की ओर से इस पद का वेतन आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है. हालांकि, जिम्मेदारी को देखते हुए उनका पैकेज काफी बड़ा होने की उम्मीद है. अगर लक्ष्मण को यह जिम्मेदारी मिलती है, तो भारतीय क्रिकेट में उनका प्रभाव और बढ़ जाएगा. वह सिर्फ खिलाड़ियों के विकास ही नहीं, बल्कि टीम इंडिया के भविष्य से जुड़े बड़े फैसलों में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. सैलरी की मानें तो उन्हें 3-5 करोड़ के बीच का सालाना पैकेज दिया जा सकता है.