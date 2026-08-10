Home > खेल > गंभीर नहीं, वीवीएस लक्ष्मण होते टीम इंडिया के बॉस! 3 साल पहले मिला था ऑफर, फिर क्यों नहीं बने हेड कोच?

गंभीर नहीं, वीवीएस लक्ष्मण होते टीम इंडिया के बॉस! 3 साल पहले मिला था ऑफर, फिर क्यों नहीं बने हेड कोच?

Team India Head Coach: सीओई के हेड वीवीएस लक्ष्मण का कहना है कि उन्हें साल 2023 में ही टीम इंडिया का हेड कोच बनने का ऑफर मिला था. हालांकि उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था. जानें इसके पीछे की वजह...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 10, 2026 4:14:56 PM IST

वीवीएस लक्ष्मण ने टीम इंडिया का हेड कोच बनने से क्यों इन्कार किया था?
वीवीएस लक्ष्मण ने टीम इंडिया का हेड कोच बनने से क्यों इन्कार किया था?


Team India Head Coach: भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने एक बड़ा खुलासा किया है. लक्ष्मण ने बताया कि साल 2023 में ही वह टीम इंडिया के हेड कोच बनने वाले थे. बीसीसीआई ने उन्हें 3 साल पहले ही इसका ऑफर दिया था, लेकिन लक्ष्मण ने ऑफर ठुकरा दिया. लक्ष्मण ने बताया कि निजी कारणों की वजह से उन्होंने हेड कोच की जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया था. उन्होंने सीओई के हेड के तौर पर ही काम करने का फैसला लिया. ऐसे में बीसीसीआई ने तत्कालीन हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद उन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप तक टीम की जिम्मेदारी संभाली.

लक्ष्मण ने की थी जय शाह से बात

वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) ने रविवार को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बताया कि 2023 वनडे विश्व कप के बाद उन्हें हेड कोच बनाना जाना था. हालांकि उन्होंने पर्सनल रीजन की वजह से यह जिम्मेदारी स्वीकार नहीं ती. लक्ष्मण ने बताया कि उन्होंने इसको लेकर जय शाह से 2 बार मुलाकात की और अपनी परिस्थिति के बारे में बताया. ऐसे में राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने के बाद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया गया.

You Might Be Interested In

क्या चीफ सिलेक्टर बनना चाहते हैं लक्ष्मण?

हाल ही में कुछ ही मीडिया दावा किया गया कि बीसीसीआई अजीत अगरकर की जगह वीवीएस लक्ष्मण को नया चीफ सिलेक्टर बनाने पर विचार कर रही है. हालांकि लक्ष्मण ने साफ कर दिया कि वह अभी नेशनल टीम के हेड कोच या सिलेक्शन कमेटी में नहीं शामिल होंगे. ऐसे में माना जा रहा है कि अजीत अगरकर ही 2027 वनडे विश्व कप तक चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे.

ये भी पढ़ें: RCB या CSK… किस टीम के खिलाड़ी को श्रीलंका में मिलेगा मौका? गुरु गंभीर करेंगे फैसला

लक्ष्मण का कार्यकाल 2 साल बढ़ा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. उनका कहना है कि कि उन्हें बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जय शाह ने अपने विजन के मुताबिक काम करने की पूरी आजादी दी थी. अब मौजूदा सेक्रेटरी देवजीत सैकिया भी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं.

इसी वजह से उन्होंने सीओई में अपना कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया है. उनका कहना है कि वह अगले 2 सालों तक सीओई की व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे. वह सीओई की संरचना, प्रक्रियाओं और अलग-अलग विभागों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को पूरी तरह स्थापित करना चाहते हैं.

Tags: Gautam Gambhirhome-hero-pos-2Rahul Dravidvvs laxman
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हैं ये 8 ‘अजूबा’ रिकॉर्ड

August 9, 2026

अगस्त में घूमने के लिए अच्छी रहेंगी ये 6 जगहें

August 9, 2026

सैंकड़ों किमी. दूर से कांवड़ क्यों लाते हैं शिव भक्त?

August 9, 2026

हंसिका मोटवानी, चाइल्ड एक्ट्रेस से लेकर फिल्मों तक का सफर

August 9, 2026

कौन हैं संचिता बासु?

August 9, 2026

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026
गंभीर नहीं, वीवीएस लक्ष्मण होते टीम इंडिया के बॉस! 3 साल पहले मिला था ऑफर, फिर क्यों नहीं बने हेड कोच?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गंभीर नहीं, वीवीएस लक्ष्मण होते टीम इंडिया के बॉस! 3 साल पहले मिला था ऑफर, फिर क्यों नहीं बने हेड कोच?
गंभीर नहीं, वीवीएस लक्ष्मण होते टीम इंडिया के बॉस! 3 साल पहले मिला था ऑफर, फिर क्यों नहीं बने हेड कोच?
गंभीर नहीं, वीवीएस लक्ष्मण होते टीम इंडिया के बॉस! 3 साल पहले मिला था ऑफर, फिर क्यों नहीं बने हेड कोच?
गंभीर नहीं, वीवीएस लक्ष्मण होते टीम इंडिया के बॉस! 3 साल पहले मिला था ऑफर, फिर क्यों नहीं बने हेड कोच?