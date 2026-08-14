VVS लक्ष्मण पर BCCI मेहरबान, सौंपने जा रहा नई जिम्मेदारी, गंभीर-अगरकर से भी बनेगें हेड?

वीवीएस लक्ष्मण फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड हैं, जल्द ही बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाए जा सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मण अपनी मौजूदा जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, लेकिन उनकी भूमिका पहले से ज्यादा बड़ी और व्यवस्थित होगी. वह जूनियर भारतीय टीमों, खिलाड़ियों की रिकवरी, मेंस और विमेंस क्रिकेट के शेड्यूल और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने से जुड़े काम देखते हैं.

बीसीसीआई लक्ष्मण का कॉन्ट्रैक्ट दो साल के लिए बढ़ाने की तैयारी में है. इसके साथ उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का नया पद दिया जाएगा. यह पद भारतीय क्रिकेट में पहले मौजूद नहीं था. इसका मुख्य उद्देश्य सीनियर टीम, कोच, चयनकर्ता, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और युवा क्रिकेट के बीच बेहतर तालमेल बनाना है. इससे खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें लंबे समय तक तैयार करने की प्रक्रिया को एक दिशा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार ऐसी खबरें हैं, अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर क्या असर होगा?

यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब सेलेक्शन कमिटी के हेड अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर में खत्म होने वाला है. पिछले कुछ समय से उनकी भूमिका चर्चा में रही है, खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे भविष्य को लेकर. दूसरी ओर, हेड कोच गौतम गंभीर की टेस्ट क्रिकेट में भूमिका पर भी सवाल उठे हैं. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की स्थिति और टीम के प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैच गंभीर के लिए अहम माने जा रहे हैं.

लक्ष्मण की नई भूमिका कितनी बड़ी होगी?

रिपोर्ट के अनुसार, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के रूप में लक्ष्मण की स्थिति गौतम गंभीर और अजित अगरकर से ऊपर हो सकती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों की नौकरी पर तत्काल कोई खतरा है. जानकारी के मुताबिक गंभीर और अगरकर दोनों 2027 वनडे विश्व कप तक अपनी मौजूदा जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं. वहीं, लक्ष्मण की नई भूमिका भारतीय क्रिकेट के पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ने में अहम साबित हो सकती है. अब देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है.