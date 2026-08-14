VVS लक्ष्मण पर BCCI मेहरबान, सौंपने जा रहा नई जिम्मेदारी, गंभीर-अगरकर से भी बनेगें हेड?

गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर क्या असर होगा?
यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब सेलेक्शन कमिटी के हेड अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर में खत्म होने वाला है. पिछले कुछ समय से उनकी भूमिका चर्चा में रही है, खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे भविष्य को लेकर. दूसरी ओर, हेड कोच गौतम गंभीर की टेस्ट क्रिकेट में भूमिका पर भी सवाल उठे हैं. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की स्थिति और टीम के प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैच गंभीर के लिए अहम माने जा रहे हैं.
लक्ष्मण की नई भूमिका कितनी बड़ी होगी?
रिपोर्ट के अनुसार, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के रूप में लक्ष्मण की स्थिति गौतम गंभीर और अजित अगरकर से ऊपर हो सकती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों की नौकरी पर तत्काल कोई खतरा है. जानकारी के मुताबिक गंभीर और अगरकर दोनों 2027 वनडे विश्व कप तक अपनी मौजूदा जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं. वहीं, लक्ष्मण की नई भूमिका भारतीय क्रिकेट के पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ने में अहम साबित हो सकती है. अब देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है.