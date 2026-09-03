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गौतम गंभीर नहीं जाएंगे जापान! एशियन गेम्स 2026 में लक्ष्मण होंगे टीम इंडिया के ‘गुरु’, क्या है वजह?

Asian Games 2026: एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ जापान नहीं जाएंगे. उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय टीम के साथ भेजा जाएगा, जो पहले भी कई बार हेड कोच के तौर पर काम कर चुके हैं. जानें क्या है इसके पीछे की वजह...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 3, 2026 4:05:23 PM IST

एशियन गेम्स में गौतम गंभीर की जगह VVS लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे.
एशियन गेम्स में गौतम गंभीर की जगह VVS लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे.


Asian Games 2026: जापान में 19 सितंबर से शुरू हो रहे एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने भी तैयारी शुरू कर दी है. एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट का टूर्नामेंट 24 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमें खेलती दिखाई देंगी. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी, लेकिन गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) हेड कोच नहीं होंगे. दरअसल, बताया जा रहा है कि एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर को हेड कोच के तौर पर टीम इंडिया के साथ नहीं भेजा जाएगा. उनकी जगह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय टीम के साथ भेजा जा सकता है. वीवीएस लक्ष्मण पहले भी कई बार भारतीय टीम के हेड कोच के तौर पर काम कर चुके हैं.

गंभीर की जगह लक्ष्मण क्यों संभालेंगे कमान?

दरअसल, जिस समय भारतीय टीम एशियन गेम्स में खेल रही होगी, उसी समय भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ मल्टी-फॉर्मेट सीरीज भी खेलनी है. ऐसे में एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले मैचों की तारीखें एकसाथ पड़ रही हैं. यही कारण है कि भारतीय क्रिकेट टीम को 2 अलग-अलग टीमों के साथ मैच खेलना होगा. इसके चलते BCCI वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) को एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया के कोच की जिम्मेदारी दे सकती है. वहीं, मुख्य कोच गौतम गंभीर वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया के साथ जुड़कर काम करेंगे.

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PTI की रिपोर्ट के अनुसार, गौतम गंभीर की गैरमौजूदगी में पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण एशियन गेम्स में भारतीय टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे. इसके अलावा उनके साथ सुनील जोशी, ऋषिकेश कनितकर और सुभदीप घोष को सपोर्ट स्टाफ के तौर पर भेजा जाएगा. वहीं, मारूफ फजंदर टीम के सपोर्ट स्टाफ के लीडर के तौर पर काम करेंगे.

भारत कब खेलेगा मैच?

एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत को सीधे क्वार्टरफाइनल में एंट्री मिली है. भारतीय टीम 28 अगस्त को दूसरे क्वार्टरफाइनल में अपना पहला मैच खेलने उतरेगी. भारतीय टीम के कई बड़े सितारे एशियन गेम्स में खेलते दिखाई देंगे. वहीं, पाकिस्तान को भी सीधे क्वार्टरफाइनल में प्रवेश मिला है. पाकिस्तान पहला क्वार्टरफाइनल खेलेगी. 

ये भी पढ़ें: BCCI का मास्टरप्लान! विश्व कप से पहले अफ्रीकी धरती पर उतरेगी टीम इंडिया, 6 वनडे खेलने की तैयारी

एशियन गेम्स के लिए भारत की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी.

Tags: Asian Games 2026gautam gamhbirvvs laxman
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