चोटों की बाढ़ और CoE पर सवाल… आखिर VVS लक्ष्मण क्यों हुए नाराज? बोले- ये सिर्फ रिहैब सेंटर नहीं

VVS Laxman On Injury Crisis: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रही है. जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों की मैदान पर वापसी के बाद दोबारा चोटिल होने से बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी CoE पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. अब CoE के हेड वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) ने रविवार को अपना पक्ष रखा है. वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि CoE सिर्फ कोई रिहैब सेंटर नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी इसके कई काम काम हैं. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘चोट खिलाड़ी के करियर का हिस्सा होती है. इसीलिए मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत जरूरी है. हम आरोप शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश होगी.’

लक्ष्मण ने खोली मैनेजमेंट की पोल

रविवार को CoE के हेड वीवीएस लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिलाड़ियों की चोट के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उजागर किया. उन्होंने बताया, ‘सीओई से नितिन पटेल के जाने के बाद उनकी जगह किसी और की नियुक्ति नहीं हुई. एंड्रयू लेपस थे, लेकिन वह अपने निजी कारणों का हवाला देकर चले गए. हमने कुछ उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट भी किया था, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलिया के थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने बेंगलुरु आने से मना कर दिया. हमें यहां लगातार मॉनिटरिंग के लिए लोगों की जरूरत है, जो कि नहीं मिल पा रहे हैं.’

CoE और सिलेक्शन कमेटी के बीच मतभेद!

इस मुद्दे के सामने आने के बाद CoE की स्पोर्ट्स साइंस, मेडिकल टीमों और नेशनल सिलेक्शन कमेटी के बीच मतभेद को भी उजागर किया है. दरअसल, सिलेक्शन कमेटी को उम्मीद थी कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह और वाशिंग्टन सुंदर फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. इसको लेकर सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट नाराज दिखाई दिए. टीम मैनेजमेंट का कहना है कि खिलाड़ियों के चोटिल होने से वो अपनी पसंद के खिलाड़ियों को मैदान पर नहीं उतार पा रहे हैं.

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नितिन मेनन की कमी कौन करेगा पूरी?

बता दें कि नितिन पटेल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट हैं. उन्होंने खिलाड़ियों की फिटनेस और चोटों के मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वह पहली बार साल 2007 से 2011 तक भारतीय टीम के हेड फिजियो रहे. उनके इस कार्यकाल के दौरान भारत ने 2007 का टी20 विश्व कप और 2011 का वनडे विश्व कप जीता था. इसके बाद साल 2019 में उन्हें दोबारा हेड फिजियो बनाया गया. फिर उन्हें बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बीसीसीआई की स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिकल टीम का हेड बनाया गया. हालांकि उनके जाने के बाद यह पद खाली हो गया. अभी तक बीसीसीआई ने उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं सौंपी.