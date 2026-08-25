सचिन के साथ डेब्यू, आखिरी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट, फिर गायब! अब क्या कर रहे विवेक राजदान?

Who Is Vivek Razdan: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विवेक राजदान (Vivek Razdan) आज कमेंट्री जगत में काफी मशहूर हैं. वह टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं, लेकिन उनका करियर छोटा रहा है. उन्होंने वनडे क्रिकेट में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के साथ डेब्यू किया था. जहां एक और सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में दुनिया के सबसे सफल बल्लेबाजों बने. वहीं, दूसरी ओर विवेक राजदान वनडे में सिर्फ 3 ही मुकाबले खेल पाए और फिर टीम से बाहर हो गए. इसके बाद कुछ ही समय में उनका इंटरनेशनल करियर भी खत्म हो गया. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर विवेक राजदान का करियर कैसे खत्म हुआ? मौजूदा समय में विवेक राजदान क्या कर रहे हैं?

कौन हैं विवेक राजदान?

57 साल के विवेक राजदान का जन्म 25 अगस्त, 1969 को दिल्ली में हुआ था. उन्हें बचपन से ही क्रिकेट से लगाव था, जिसके चलते उन्होंने इसी में ही अपना करियर बनाने का फैसला किया. विवेक राजदान ने दिल्ली और तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट खेला, जिसमें अपनी घातक तेज गेंदबाजी से पहचान बनाई. घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन के आधार पर विवेक को साल 1989 के पाकिस्तान दौरे पर भारतीय टीम में शामिल किया गया. इस दौरे पर विवेक राजदान को 2 मैचों में सिर्फ 2 पारियों में गेंदबाजी की, जिसमें दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट हासिल किए. हालांकि इसके बाद वे टेस्ट क्रिकेट में फिर कभी खेलते हुए नजर नहीं आए.

विवेक राजदान का डेब्यू

विवेक राजदान ने साल 1989 में पाकिस्तान दौरे पर फैसलाबाद में अपना टेस्ट डेब्यू किया. इस मैच में विवेक राजदान अपनी छाप नहीं छोड़ पाए. इसके बाद सियालकोट में दूसरे टेस्ट में विवेक ने पाकिस्तान के 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. इसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर भी ले जाया गया, लेकिन टेस्ट मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला.

सचिन के साथ किया वनडे डेब्यू

विवेक राजदान ने अपना वनडे डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ दिसंबर 1989 में किया था. उसी मैच में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी अपना वनडे डेब्यू किया था. इस दौरे पर विवेक राजदान ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैच खेले, जिसमें सिर्फ 1 विकेट ले पाए. इसके बाद वे गुमनामी का शिकार हो गए और धीरे-धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो गए. फिर कभी वो टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए.

अभी क्या कर रहे विवेक राजदान?

57 साल के विवेक राजदान अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2020-21 में खेली गई टेस्ट सीरीज के दौरान विवेक राजदान अपनी कमेंट्री को लेकर काफी चर्चा में आए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की रोमांचक जीत पर कहा था, ‘टूटा है गाबा का का घमंड’. उनकी यह आइकॉनिक लाइन काफी मशहूर हुई, जो क्रिकेट फैंस को बहुत पसंद आई.