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विराट-रोहित के संन्यास के बाद लोग नहीं देखेंगे क्रिकेट? वीरेंद्र सहवाग का बयान, बोले- एक-दो के जाने से…

वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के टी20 संन्यास के बाद क्रिकेट की लोकप्रियता पर अपनी राय रखी है. सहवाग ने कहा कि किसी एक खिलाड़ी के संन्यास से क्रिकेट देखना बंद नहीं हो जाता. उन्होंने सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए बताया कि दिग्गजों के जाने के बाद भी क्रिकेट चलता रहा.

By: Satyam Sengar | Published: September 25, 2026 3:43:35 PM IST

वीरेंद्र सहवाग ने कहा एक दो के जाने से क्रिकेट बंद नहीं हो जाता.
वीरेंद्र सहवाग ने कहा एक दो के जाने से क्रिकेट बंद नहीं हो जाता.


भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद क्रिकेट देखने को लेकर बड़ी बात कही है. हाल ही में एक इंटरव्यू में खास बातचीत में सहवाग से पूछा गया कि क्या विराट और रोहित के टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद उनके फैंस क्रिकेट देखना कम कर देंगे. इस पर सहवाग ने कहा कि किसी एक खिलाड़ी के जाने से क्रिकेट की लोकप्रियता खत्म नहीं हो सकती.

सहवाग ने कहा कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी संन्यास लेता है, तो उसके फैंस अक्सर कहते हैं कि अब वे क्रिकेट नहीं देखेंगे. लेकिन ऐसा पहले भी कई दिग्गजों के समय हुआ है. उन्होंने सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा, “लोग कहते जरूर हैं, उनके फैंस कहते हैं कि हम विराट कोहली के लिए क्रिकेट देखते हैं या रोहित शर्मा के लिए देखते हैं. पर ऐसा तो सुनील गावस्कर के लिए भी कहा जाता था, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर के लिए भी कहा जाता था.”

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सहवाग बोले- क्रिकेट खिलाड़ियों से बड़ा है
वीरेंद्र सहवाग ने आगे बताया कि इन दिग्गजों के संन्यास के बाद भी लोगों ने क्रिकेट देखना जारी रखा. उनके मुताबिक, आज के दौर में क्रिकेट की पहुंच पहले से ज्यादा बढ़ गई है. पहले ज्यादातर मुकाबले टीवी पर देखने पड़ते थे, लेकिन अब मोबाइल फोन पर भी आसानी से मैच देखा जा सकता है. इसलिए किसी खिलाड़ी के संन्यास को क्रिकेट से दर्शकों के दूर होने से जोड़ना सही नहीं होगा.

‘अगर क्रिकेटर्स से गेम चल रही होती…’
सहवाग ने माना कि कुछ फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी के संन्यास के बाद क्रिकेट देखना कम कर सकते हैं. उन्होंने अपने संन्यास का उदाहरण देते हुए कहा कि उनसे भी कुछ लोगों ने कहा था कि उनके खेलने से रिटायर होने के बाद उन्होंने क्रिकेट देखना बंद कर दिया. हालांकि, सहवाग को लगता है कि ऐसे लोग भी बाद में क्रिकेट देखते रहे होंगे. उन्होंने अपनी बात बेहद दिलचस्प अंदाज में कही; “अगर क्रिकेटर्स से ही गेम चल रही होती, तो अब तक बंद हो जाती.”

Tags: rohit sharmavirender sehwag
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