Vedant Sehwag 7 Wickets: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के दोनों बेटे (आर्यवीर और वेदांत) घरेलू अंडर-19 क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं. वीरेंद्र सहवाग के बड़े बेटे आर्यवीर ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था. वहीं, अब सहवाग के छोटे बेटे वेदांत ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से तहलका मचा दिया. दिल्ली अंडर-19 की ओर से खेलते हुए वेदांत ने कूच बिहार ट्रॉफी एलीट टूर्नामेंट में तहलका मचा दिया है. वेदांत ने पंजाब अंडर-19 के खिलाफ एक पारी में ही 7 विकेट चटकाए. इसके दम पर दिल्ली अंडर-19 टीम ने मुकाबले में अपना दबदबा बना लिया. इस 4 दिवसीय मुकाबले में दिल्ली अंडर-19 टीम की कप्तानी आर्यवीर सहवाग कर रहे हैं.

वेदांत ने झटके 7 विकेट

कूच बिहार ट्रॉफी एलीट टूर्नामेंट में गुरुवार को दिल्ली अंडर-19 और पंजाब अंडर-19 के बीच 4 दिवसीय मुकाबला शुरू हुआ. यह मुकाबला रोपड़ के गवर्नमेंट कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहा है. इस मुकाबले में पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. दिल्ली की ओर से खेल रहे वेदांत सहवाग की घातक गेंदबाजी के सामने पंजाब अंडर-19 सिर्फ 238 रन पर ढेर हो गई. वेदांत ने 22.3 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 88 रन खर्च किए और 7 बल्लेबाजों को शिकार बनाया. उन्होंने अपनी गेंदबाजी में 5 मेडन ओवर भी डाले.

आर्यवीर ने बनाए 31 रन

वेदांत के बाद आर्यवीर सहवाग ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. आर्यवीर ने 94 गेंद पर 31 रनों की पारी खेली. दिल्ली अंडर-19 की ओर से आर्यवीर के अलावा सलामी बल्लेबाज अर्णव बुग्गा ने भी 20 रन बनाए. वहीं, द्वीप गल्होत्रा 45 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि मोहक कुमार ने 8 रन बनाकर मौजूद रहे. इसके चलते पहले दिन का खेल खत्म होने तक दिल्ली ने 2 विकेट के नुकसान पर 104 रन बना लिए.

आर्यवीर ने एशिया कप में मचाया था धमाल

आर्यवीर सहवाग हाल ही में खूब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने अंडर-19 एशिया कप में शानदार बल्लेबाजी की थी. आर्यवीर ने इस टूर्नामेंट में 5 पारियों में 90.25 की औसत से 361 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे. उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी दिया गया.