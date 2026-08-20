DPL 2026: कोहली का अंदाज, पापा सहवाग जैसा तेवर! दिग्गज के बेटे ने दिखाई अपनी क्लास, 14 गेंदों पर ठोके इतने रन

DPL 2026, Aaryavir Sehwag: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग अपनी क्लास दिखाई. वह बुधवार (19 अगस्त) को वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से न्यू दिल्ली टाइगर्स के खिलाफ खेलने उतरे. आर्यवीर की टीम 196 रनों के बड़े टारगेट का पीछा कर रही थी. आर्यवीर सहवाग ने कृष यादव के साथ ओपनिंग करते हुए वेस्ट दिल्ली की अच्छी शुरुआत दिलाई. हालांकि वह बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. आर्यवीर सहवाग ने 14 गेंदों पर 22 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 4 चौके आए. वह भले ही बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया.

आर्यवीर में दिखी कोहली की झलक!

18 साल के आर्यवीर सहवाग ने सिर्फ 22 रनों की पारी खेली, लेकिन इस पारी में उनकी क्लास देखने को मिली. वह 18 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे थे. उन्होंने अपनी पारी में कवर ड्राइव पर 2 चौके लगाए. इसके अलावा फ्रंट फुट से भी एक चौका लगा. साथ ही आर्यवीर ने बैकफुट पंच लगाकर कवर्स में बाउंड्री लगाई. उनकी बल्लेबाजी में विराट कोहली की झलक नजर आ रही थी.

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कैसा रहा ये मैच?

मैच की बात करें, तो वेस्ट दिल्ली लायंस ने इस मुकाबले में 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. न्यू दिल्ली टाइगर्स ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 195 रन बनाए थे. न्यू दिल्ली की ओर से विकेटकीपर केशव दलाल सिंह ने सबसे बड़ी 36 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कप्तान हिम्मत सिंह और पार्थ बाली ने 35-35 रन बनाए, जबकि मनीष सेहरावत ने सिर्फ 8 गेंदों पर 30 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके दम पर न्यू दिल्ली ने वेस्ट दिल्ली के सामने 196 रनों का टारगेट खड़ा किया.

इसके जवाब में उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस ने 19.2 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. कप्तान आयुष दोसेगा ने सिर्फ 33 गेंदों पर 64 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा नीतीश राणा ने भी 23 गेंदों पर 50 रन बनाए. वहीं, सलामी बल्लेबाज क्रिस यादव ने 32 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली. इसके दम पर वेस्ट दिल्ली लायंस ने 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया.