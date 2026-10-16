वीरू की तरह बेखौफ बल्लेबाजी! सहवाग के बेटे आर्यवीर ने 19 चौके और 8 छक्के ठोक मचाया गदर, तूफानी अंदाज में बना डाले 173 रन

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जिनकी बिस्फोटक बल्लेबाजी से बड़े-बड़े गेंदबाज खौफ खाते थे. अब उन्हीं का बेटा भी अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए मैदान पर तूफान मचा रहा है. आर्यवीर सहवाग ने वीनू मांकड़ ट्रॉफी के एलीट मुकाबले में 173 रनों की शानदार पारी खेली. आपको बता दें कि आर्यवीर दिल्ली U19 की कप्तानी कर रहे हैं.

आर्यवीर सहवाग ने खेली तूफानी पारी

चंडीगढ़ अंडर-19 के खिलाफ मुकाबले में दिल्ली की शुरुआत अच्छी रही. आर्यवीर सहवाग और आर्यन बग्गा ने पहले विकेट के लिए 98 रन जोड़े. बग्गा 39 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद आर्यवीर ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखते हुए 143 गेंदों में 173 रन बनाए. उनकी पारी में 19 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. देखा जाए तो आर्यवीर ने 124 रन सिर्फ चौको-छक्कों से जुटाए. उनका स्ट्राइक रेट 120 से अधिक रहा.

दिल्ली के अन्य बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया

आर्यवीर के अलावा दिल्ली के अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके. शांतनु यादव ने नाबाद 27 और अभिरज गगन सिंह ने 18 रन बनाए. दिल्ली ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 289 रन बनाए. चंडीगढ़ की ओर से रुपेश यादव ने 2 विकेट लिए, जबकि श्रेष्ठ दुग्गल, गगनप्रीत सिंह और अभय सिंह को 1-1 विकेट मिला.

चंडीगढ़ ने जीता मैच