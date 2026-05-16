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’27 करोड़ के पंत को सरेआम करो रिलीज लेकिन…’ वीरेंद्र सहवाग ने LSG मालिक को क्यों दी ये ‘खतरनाक’ सलाह?

virender sehwag on Rishabh Pant: LSG के बाहर होते ही ऋषभ पंत पर वीरेंद्र सहवाग का बड़ा बयान, बोले 27 करोड़ ज़्यादा लग रहे हैं तो ऑक्शन में छोड़ दो, भले ही रिश्ता खराब हो. जानिए क्या है पूरा विवाद.

By: Shivani Singh | Published: May 16, 2026 5:34:31 PM IST

’27 करोड़ के पंत को सरेआम करो रिलीज लेकिन…’ वीरेंद्र सहवाग ने LSG मालिक को क्यों दी ये ‘खतरनाक’ सलाह?


IPL लीग चरण के आखिरी दौर में पहुँचते ही लखनऊ का प्लेऑफ़ का सपना चकनाचूर हो चुका है. लगातार फ्लॉप शो के बाद अब टीम के करोड़ों के स्टार खिलाड़ी और कप्तान पर सवाल उठने लगे हैं. आइए जानते हैं आखिर कहां चूक गई LSG और अगले सीजन ऋषभ पंत के प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ को क्या करना चाहिए इसपर वीरेंद्र सहवाग(virender sehwag) ने क्या कहा आइए जानते हैं… 

टूर्नामेंट के 59 मैच पहले ही पूरे हो चुके हैं, और लीग चरण के 15 मैच अभी खेले जाने बाकी हैं. हालाँकि, इन मैचों के होने से पहले ही, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम प्लेऑफ़ की दौड़ से बाहर हो गई है. यह रिपोर्ट लिखे जाने तक, LSG ने टूर्नामेंट में कुल 12 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने चार मैचों में जीत हासिल की है जबकि आठ मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. टीम के पास अभी आठ अंक (-0.701) हैं और वह पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. लखनऊ की टीम को टूर्नामेंट में अभी दो मैच और खेलने हैं. अगर वे ये दोनों बचे हुए मैच जीत भी लेते हैं, तो भी उनके कुल अंक 12 तक ही पहुँचेंगे. जो प्लेऑफ़ के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए काफ़ी नहीं हैं क्योंकि कई दूसरी टीमें पहले ही 13 अंकों का आँकड़ा पार कर चुकी हैं.

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पंत ने एक बार फिर निराश किया

युवा स्टार ऋषभ पंत, जिनका पिछला सीजन काफ़ी फीका रहा था, वे कप्तान और बल्लेबाज़ दोनों ही भूमिकाओं में नाकाम रहे थे. इस साल भी उतने ही शांत नज़र आए हैं. एक बार फिर न तो उनकी कप्तानी का जादू चला और न ही मैदान पर रन बनाने की उनकी काबिलियत दिखाई दी. उनकी कप्तानी में, टीम ने कुल 12 मैच खेले जिनमें से आठ में उसे हार का सामना करना पड़ा. उनकी बल्लेबाज़ी के प्रदर्शन की बात करें तो, पंत ने टीम द्वारा खेले गए अब तक के हर मैच में हिस्सा लिया है. 11 पारियों में, वे 27.89 की औसत से सिर्फ़ 251 रन ही बना पाए हैं. यह प्रदर्शन उनकी कद-काठी के खिलाड़ी से की जाने वाली उम्मीदों से काफ़ी कम है.

अगले सीजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं

लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ लगातार दो सीज़न में खराब प्रदर्शन के बाद, पंत के भविष्य के प्रदर्शन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. फ़्रैंचाइज़ी ने उन्हें 27 करोड़ की भारी-भरकम रक़म में खरीदा था. कुछ जानकारों का सुझाव है कि टीम को उन्हें रिलीज़ कर देना चाहिए और आने वाले सीजन के लिए किसी दूसरे खिलाड़ी पर दाँव लगाना चाहिए.

वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा 

मौजूदा अनिश्चितताओं के बीच, देश के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ वीरेंद्र सहवाग ने एक अहम बयान दिया है. Cricbuzz के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, ‘मेरी राय में, उन्हें टीम में बनाए रखना चाहिए. अगर आप पैसों को लेकर हिचकिचा रहे हैं. यह सोच रहे हैं कि 27 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा हैं तो उन्हें नीलामी के लिए छोड़ दें और फिर से खरीद लें; लेकिन ऐसा करने से आपके रिश्तों में ज़रूर खटास आ जाएगी. कोई भी फ़्रैंचाइज़ी अपने सबसे अहम खिलाड़ी के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगी.’

Tags: rishabh pantvirender sehwag
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