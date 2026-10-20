‘दम है तो मारकर दिखा…’ जब शोएब अख्तर के चैलेंज पर भड़के वीरेंद्र सहवाग, मैदान पर भिड़ गए थे दोनों दिग्गज!

Virender Sehwag Shoaib Akhtar Fight: भारतीय टीम के पूर्व धाकड़ ओपनर वीरेंद्र सहवाग आज (20 अक्टूबर) 48 साल के हो गए. वीरेंद्र सहवाग अपने दौर में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते थे, जो गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते थे. वैसे तो वीरेंद्र सहवाग मैदान पर अपनी ही धुन में खोए रहते थे और बल्लेबाजी करते थे, लेकिन जब कोई गेंदबाज उन्हें छेड़ता था, तो बल्ले और जुबान दोनों से करारा जवाब देते थे. ऐसा ही एक किस्सा पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर से जुड़ा हुआ है. भारत-पाकिस्तान के एक रोमांचक मैच में शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग के बीच जुबानी जंग हुई थी. इस दौरान वीरू ने पाकिस्तानी दिग्गज को ऐसा जवाब दिया था, जिसकी चर्चा आज भी क्रिकेट के गलियारों में होती रहती है.

जब वीरू से भिड़े शोएब अख्तर!

भारत-पाकिस्तान के एक मैच में शोएब अख्तर अपनी तेज रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे. हालांकि वीरेंद्र सहवाग उनकी गेंदों को आसानी से मैदान के चारों ओर खेल रहे थे. इससे परेशान होकर शोएब अख्तर ने वीरू का ध्यान भटकाने की कोशिश की और लगातार बाउंसर फेंकने लगे. शोएब अख्तर अकड़ दिखाते हुए सहवाग से बोले कि दम है, तो हुक शॉट खेल कर दिखाओ.

अपने धुन में मगर वीरेंद्र सहवाग भी समझ गए थे कि शोएब अख्तर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. इस पर पहले तो वीरू ने शांत अंदाज में करारा जवाब दिया. उन्होंने शोएब अख्तर से कहा, ‘तू गेंदबाजी कर रहा है या भीख मांग रहा है?’ हालांकि फिर भी शोएब अख्तर अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे और बार-बार हुक शॉट मारने की चुनौती दे रहे थे.

‘बाप, बाप होता है, बेटा, बेटा होता है’

शोएब अख्तर के बार-बार अकड़ दिखाने पर वीरेंद्र सहवाग उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हैं. उन्होंने शोएब अख्तर को नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां दूसरे छोर पर तेरा बाप खड़ा है. हिम्मत है तो उसे बोलकर दिखा, वो खेलेगा हुक शॉट. दरअसल, उस समय नॉन-स्ट्राइकर एंड पर दुनिया के महान बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर खड़े थे. जब सचिन स्ट्राइक पर आए, तो शोएब अख्तर ने उन पर भी बाउंसर फेंकी, जिस पर सचिन ने उस गेंद को शानदार तरीके से खींचते हुए मैदान के बाहर छक्के के लिए भेज दिया. इस करारे शॉट के बाद वीरेंद्र सहवाग ने फिर अख्तर पर तंज कसते हुए कहा कि बेटा, बेटा होता है और बाप, बाप ही रहता है.

वीरेंद्र सहवाग का करियर

48 साल के वीरेंद्र सहवाग का इंटरनेशनल करियर काफी शानदार रहा है. उन्होंने भारत के लिए 104 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 49.34 की औसत से 8,586 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 23 शतक और 32 अर्धशतक आए. इसके अलावा वनडे में वीरेंद्र सहवाग ने 251 मैच खेले, जिसमें 35.05 की औसत और 104.33 के स्ट्राइक रेट से 8,273 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 15 शतक और 38 अर्धशतक आए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में सहवाग ने 19 मैचों में उन्होंने 145.38 के स्ट्राइक रेट से 394 रन बनाए.