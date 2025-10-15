Home > खेल > ODI Series: एयरपोर्ट पर नज़र आए विराट-रोहित, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू, Video

ODI Series: एयरपोर्ट पर नज़र आए विराट-रोहित, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू, Video

India national cricket team: इंडिया मेंस क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए नई दिल्ली से उड़ान भरी। वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार वापसी कर रहे हैं.

By: Sharim Ansari | Published: October 15, 2025 1:22:29 PM IST

Rohit-Kohli at Airport
Rohit-Kohli at Airport

Indian men’s cricket team: इंडिया मेंस क्रिकेट टीम बुधवार सुबह नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई. इस दौरे पर तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की आगामी सीमित ओवरों की सीरीज खेली जाएगी. इस दौरे से अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, और शुभमन गिल नए कप्तान के रूप में वनडे टीम की कमान संभालेंगे.

वनडे सीरीज रविवार, 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में शुरू होगी, जिसके बाद 23 और 25 अक्टूबर को मैच खेले जाएंगे. टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगी.

एयरपोर्ट पर दिखे सितारे, देखें वीडियो

दिल्ली हवाई अड्डे पर देखे गए प्रमुख खिलाड़ियों में कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा, के एल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, नितीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल थे.

कोहली और शर्मा को आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान देखा गया था, जहां भारत ने अजेय क्रम बनाए रखा था. रोहित शर्मा को फाइनल में 83 गेंदों पर 76 रनों की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.

यह भी देखें:  IND vs AUS: फिर दिखेगा रोहित-विराट का जलवा, जानिए ऑस्ट्रेलिया दौरा का पूरा शेड्यूल और मैचों की टाइमिंग

बारबाडोस में भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, दोनों दिग्गज अब वन-फॉर्मेट के खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने का फैसला किया.

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने पुष्टि की है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से मुक्त कर दिया गया है और अब यह जिम्मेदारी शुभमन गिल को सौंपी गई है. शर्मा वनडे फॉर्मेट में केवल बल्लेबाज़ के रूप में खेलते रहेंगे.

ये होगी वनडे टीम की स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, के एल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल

T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (WK), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर

यह भी देखें: जो नहीं कर पाए रोहित और कोहली, क्या Shubman Gill कर पाएंगे देश के लिए वो काम? जानें क्यों जागी 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
ODI Series: एयरपोर्ट पर नज़र आए विराट-रोहित, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू, Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ODI Series: एयरपोर्ट पर नज़र आए विराट-रोहित, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू, Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ODI Series: एयरपोर्ट पर नज़र आए विराट-रोहित, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू, Video
ODI Series: एयरपोर्ट पर नज़र आए विराट-रोहित, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू, Video
ODI Series: एयरपोर्ट पर नज़र आए विराट-रोहित, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू, Video
ODI Series: एयरपोर्ट पर नज़र आए विराट-रोहित, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू, Video