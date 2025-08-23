Home > खेल > क्या 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? BCCI के संकेत से टेंशन में फैन्स

क्या 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? BCCI के संकेत से टेंशन में फैन्स

Virat-Rohit ODI Retirement: वनडे क्रिकेट से विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा कि, बीसीसीआई किसी भी खिलाड़ी को रिटायरमेंट के लिए नहीं कहता है। ये किसी भी खिलाड़ी का खुद का निर्णय होता है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 23, 2025 10:30:00 IST

Virat-Rohit ODI Retirement (विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे से सन्यास पर राजीव शुक्ला का बयान)
Virat-Rohit ODI Retirement (विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे से सन्यास पर राजीव शुक्ला का बयान)

Virat-Rohit ODI Retirement: भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला वनडे सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी वनडे सीरीज होगा। अब इस पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रशंसकों को आश्वस्त किया कि दोनों खिलाड़ी वर्तमान में सक्रिय हैं और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

टी-20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं कोहली और रोहित

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, कोहली और शर्मा पहले ही टेस्ट क्रिकेट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले चुके हैं। उनके विदाई मैचों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिसकी तुलना 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के विदाई मैच से की जा रही है। राजीव शुक्ला ने एक वायरल वीडियो में कहा, “उन्होंने संन्यास नहीं लिया है, है ना? रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों एक दिवसीय मैच खेल रहे हैं। उन्होंने संन्यास नहीं लिया है, तो आप उनकी विदाई के बारे में बात और चिंता क्यों कर रहे हैं? दो प्रारूपों से संन्यास, ये चरण हैं, लेकिन वे अभी भी एकदिवसीय मैच खेल रहे हैं। इतनी चिंता मत करो। बीसीसीआई की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, हम किसी को भी संन्यास लेने के लिए नहीं कहेंगे, उन्हें अपना फैसला खुद करना होगा। उन्हें यह फैसला लेना होगा, और हम इसका सम्मान करते हैं।”



Asia Cup 2025: ‘पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो हमें बैन किया जा सकता है’, Asia Cup में IND-PAK मैच पर भाजपा प्रवक्ता ने…

राजीव शुक्ला ने दिया ये जवाब

जब एक प्रशंसक के अनुरोध पर विदाई मैच आयोजित करने के बारे में पूछा गया, तो शुक्ला ने दृढ़ता से जवाब दिया। “जब बात आएगी, तब हम पुल पार कर लेंगे। आप तो उनके विदाई समारोह की तैयारी कर ही रहे हैं! विराट कोहली बहुत फिट हैं और रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं। आप उनकी विदाई को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं?” दोनों ही क्रिकेटरों ने वेस्टइंडीज में 2024 का विश्व कप जीतने के बाद अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत कर दिया। इसके बाद, उन्होंने मई 2025 में कुछ ही दिनों के अंतराल पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी।

लंबे समय से भारत ने नहीं खेला है वनडे क्रिकेट

आईपीएल 2025 के बाद से भारत ने कोई भी वनडे क्रिकेट नहीं खेला है। अगली वनडे सीरीज अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी है। मीडिया में कोहली और रोहित के भारत की घरेलू प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की संभावना को लेकर चर्चा चल रही है। यह भागीदारी 2027 विश्व कप में उनके खेलने की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, हालांकि अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। बीसीसीआई का यह रुख है कि संन्यास का फैसला खिलाड़ियों को खुद करना है। बोर्ड समय आने पर विदाई मैचों की व्यवस्था पर विचार करेगा। राजीव शुक्ला ने जोर देकर कहा कि कोहली और शर्मा दोनों ही वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उनके मौजूदा फिटनेस स्तर और प्रदर्शन को देखते हुए, उनके संन्यास और विदाई मैचों के बारे में चर्चा करना जल्दबाजी होगी।

INDIAN CRICKET TEAM: ये कैसी पनौती, जिसे भी कंपनी ने किया टीम इंडिया स्पॉन्सर, शुरू हो गए उसके बुरे दिन

Tags: Rajeev Shuklarohit sharmavirat kohliVirat-Rohit ODI Retirement
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
क्या 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? BCCI के संकेत से टेंशन में फैन्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? BCCI के संकेत से टेंशन में फैन्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? BCCI के संकेत से टेंशन में फैन्स
क्या 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? BCCI के संकेत से टेंशन में फैन्स
क्या 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? BCCI के संकेत से टेंशन में फैन्स
क्या 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? BCCI के संकेत से टेंशन में फैन्स
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?