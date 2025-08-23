क्या 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? BCCI के संकेत से टेंशन में फैन्स

Virat-Rohit ODI Retirement: भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला वनडे सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी वनडे सीरीज होगा। अब इस पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रशंसकों को आश्वस्त किया कि दोनों खिलाड़ी वर्तमान में सक्रिय हैं और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

टी-20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं कोहली और रोहित

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, कोहली और शर्मा पहले ही टेस्ट क्रिकेट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले चुके हैं। उनके विदाई मैचों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिसकी तुलना 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के विदाई मैच से की जा रही है। राजीव शुक्ला ने एक वायरल वीडियो में कहा, “उन्होंने संन्यास नहीं लिया है, है ना? रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों एक दिवसीय मैच खेल रहे हैं। उन्होंने संन्यास नहीं लिया है, तो आप उनकी विदाई के बारे में बात और चिंता क्यों कर रहे हैं? दो प्रारूपों से संन्यास, ये चरण हैं, लेकिन वे अभी भी एकदिवसीय मैच खेल रहे हैं। इतनी चिंता मत करो। बीसीसीआई की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, हम किसी को भी संन्यास लेने के लिए नहीं कहेंगे, उन्हें अपना फैसला खुद करना होगा। उन्हें यह फैसला लेना होगा, और हम इसका सम्मान करते हैं।”

What’s next for Rohit Sharma and Virat Kohli? Shri Rajeev Shukla @ShuklaRajiv (Vice President, BCCI; Director, Asian Cricket Council; MP, Rajya Sabha) shares his thoughts in a very special episode of Long Off Lounge. Now live on YouTube — https://t.co/Z5oxTzCbrL@UPCACricket |… pic.twitter.com/srflE3Bc9M — UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 22, 2025







राजीव शुक्ला ने दिया ये जवाब

जब एक प्रशंसक के अनुरोध पर विदाई मैच आयोजित करने के बारे में पूछा गया, तो शुक्ला ने दृढ़ता से जवाब दिया। “जब बात आएगी, तब हम पुल पार कर लेंगे। आप तो उनके विदाई समारोह की तैयारी कर ही रहे हैं! विराट कोहली बहुत फिट हैं और रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं। आप उनकी विदाई को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं?” दोनों ही क्रिकेटरों ने वेस्टइंडीज में 2024 का विश्व कप जीतने के बाद अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत कर दिया। इसके बाद, उन्होंने मई 2025 में कुछ ही दिनों के अंतराल पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी।

लंबे समय से भारत ने नहीं खेला है वनडे क्रिकेट

आईपीएल 2025 के बाद से भारत ने कोई भी वनडे क्रिकेट नहीं खेला है। अगली वनडे सीरीज अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी है। मीडिया में कोहली और रोहित के भारत की घरेलू प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की संभावना को लेकर चर्चा चल रही है। यह भागीदारी 2027 विश्व कप में उनके खेलने की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, हालांकि अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। बीसीसीआई का यह रुख है कि संन्यास का फैसला खिलाड़ियों को खुद करना है। बोर्ड समय आने पर विदाई मैचों की व्यवस्था पर विचार करेगा। राजीव शुक्ला ने जोर देकर कहा कि कोहली और शर्मा दोनों ही वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उनके मौजूदा फिटनेस स्तर और प्रदर्शन को देखते हुए, उनके संन्यास और विदाई मैचों के बारे में चर्चा करना जल्दबाजी होगी।