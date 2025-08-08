Home > खेल > Virat Kohli News: किंग कोहली का नया लुक हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर फैंस के उड़े होश…मैदान पर वापसी को लेकर लग रही अटकलें

Virat Kohli Viral Pic : आधुनिक क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक, विराट कोहली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार क्रिकेट के किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं बल्कि अपने नए लुक के लिए है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 8, 2025 15:11:00 IST

Virat Kohli New look (File Photo)
Virat Kohli New look (File Photo)

Virat Kohli Viral Pic : आधुनिक क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक, विराट कोहली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार क्रिकेट के किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं बल्कि अपने नए लुक के लिए। सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है। असल में 36 वर्षीय भारतीय स्टार बल्लेबाज सफेद दाढ़ी में नजर आ रहे हैं।

सफेद दाढ़ी में नजर आए कोहली

तस्वीर में जिस चीज ने सब का ध्यान खींचा, वह था कोहली का आकर्षक रूप। 37 वर्षीय कोहली सफेद दाढ़ी में नज़र आए, जिसने प्रशंसकों में तुरंत उत्सुकता और चिंता पैदा कर दी।

कुछ महीने पहले ही, विराट कोहली ने खुलासा किया था कि उन्होंने हाल ही में अपनी दाढ़ी रंगवाई है। अब, उनके इस नए लुक के साथ, सवाल उठ रहे हैं—क्या बढ़ती उम्र उन पर हावी हो रही है? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या वह इस बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे, जो अभी कुछ साल बाद होना है?

भारत की तरफ से कब वापसी करेंगे कोहली?

विराट कोहली इस साल के आईपीएल के बाद से प्रतिस्पर्धी मैचों से दूर हैं, जहाँ उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को अपना पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

टूर्नामेंट के दौरान, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके प्रशंसकों को चौंका दिया था, और सोशल मीडिया पर खुलासा किया था कि अब वह पूरी तरह से वनडे प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसका मतलब है कि 36 वर्षीय कोहली अक्टूबर में मैदान पर अपनी अगली उपस्थिति दर्ज कराएँगे, जब भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। कोहली फिलहाल लंदन में समय बिता रहे हैं।

रोहित-विराट करेंगे वापसी!

36 साल के विराट कोहली और 38 साल के रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलिया में आगामी तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में वापसी करने की उम्मीद है, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन और एकदिवसीय मैच खेले जाएँगे।

इसके बाद, ये दिग्गज पूर्व कप्तान जनवरी से जुलाई 2026 के बीच छह और एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेल सकते हैं – जिनमें से तीन न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर और तीन इंग्लैंड के खिलाफ विदेशी धरती पर होंगे।

