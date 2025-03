RCB कैंप में विराट कोहली की दमदार एंट्री, स्टाइल हीरो का तो इरादे विलेन जैसे!

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के लिए सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बीच, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम 17 मार्च को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक खास इवेंट आयोजित करने वाली है। इससे पहले, टीम के प्रमुख खिलाड़ी विराट कोहली बैंगलोर पहुंच चुके हैं। शनिवार को शहर में कदम रखते ही उन्होंने स्टाइलिश अंदाज में टीम कैंप में एंट्री की, जिसका वीडियो टीम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा किया।

वीडियो में विराट कोहली ग्रे ट्राउजर और नीली शर्ट में नजर आ रहे हैं। साथ ही, उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ है, जिससे उनका लुक और भी आकर्षक लग रहा है। जब वे कार से बाहर आए, तो ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म के हीरो की एंट्री हो रही हो। उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही अभ्यास सत्र में शामिल होकर नेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे।

आईपीएल के नए सीजन से पहले विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद शतक लगाया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 84 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। उनकी मौजूदा फॉर्म आरसीबी के लिए अच्छी खबर है।

आईपीएल 2025 को लेकर कोहली ने बयान दिया, “सीजन 18 के लिए जर्सी नंबर 18 तैयार है।” गौरतलब है कि विराट कोहली की जर्सी का नंबर 18 है, और इस बार आईपीएल का यह 18वां संस्करण होगा।

विराट कोहली 2008 से आरसीबी के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अब तक 252 आईपीएल मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 8000 से अधिक रन बनाए हैं, जो लीग में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा हैं। उनके नाम 8 शतक और 55 अर्धशतक दर्ज हैं। आरसीबी ने उन्हें इस सीजन के लिए 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया है।

This Man and the Aura. 😮‍💨🤌 pic.twitter.com/TkBv879DQs

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 15, 2025