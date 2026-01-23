Home > क्रिकेट > Saina Nehwal के रिटायरमेंट पर विराट कोहली का दिल छू लेने वाला संदेश, कहा- भारत को आप पर गर्व है

Saina Nehwal के रिटायरमेंट पर विराट कोहली का दिल छू लेने वाला संदेश, कहा- भारत को आप पर गर्व है

Virat Kohli: ओलंपिक मेडलिस्ट और भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट की पुष्टि कर दी है. उन्होंने कहा कि उनका शरीर अब एलीट-लेवल कॉम्पिटिशन की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 23, 2026 4:04:03 PM IST

Virat Kohli
Virat Kohli


Virat Kohli: ओलंपिक मेडलिस्ट और भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट की पुष्टि कर दी है. उन्होंने कहा कि उनका शरीर अब एलीट-लेवल कॉम्पिटिशन की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है. 2012 लंदन ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ने अपना आखिरी कॉम्पिटिटिव मैच 2023 सिंगापुर ओपन में खेला था. विराट कोहली ने साइना नेहवाल के रिटायरमेंट पर रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और ओलंपिक चैंपियन की तारीफ की है. कोहली ने साइना नेहवाल के लिए लिखा, “बधाई हो, साइना नेहवाल, एक शानदार करियर के लिए जिसने भारतीय बैडमिंटन को दुनिया के मंच पर पहुंचाया. आपको एक खुशहाल, संतोषजनक और अच्छी तरह से हकदार रिटायरमेंट की शुभकामनाएं. भारत को आप पर गर्व है.”

You Might Be Interested In

साइना ने क्या कहा?

साइना ने एक पॉडकास्ट में कहा कि “मैंने दो साल पहले खेलना बंद कर दिया था. मुझे लगा कि मैंने अपने शर्तों पर खेलना शुरू किया था और मैं अपनी शर्तों पर ही छोड़ूंगी, इसलिए अनाउंसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. अगर आप अब और नहीं खेल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं.”

कोहली से पहले क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने पूर्व वर्ल्ड नंबर वन बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की तारीफ करते हुए कहा कि उनका करियर इस बात का सबूत है कि महानता समय के साथ बनती है और उनकी विरासत सिर्फ मेडल्स तक सीमित नहीं है.

You Might Be Interested In

तेंदुलकर ने ‘X’ पर क्या लिखा?

तेंदुलकर ने ‘X’ पर लिखा, “प्रिय साइना, आपका करियर इस बात का सबूत है कि महानता हर दिन, मेहनत, धैर्य, हिम्मत और निरंतरता से बनती है. आपने भारतीय बैडमिंटन को दुनिया के मंच पर पहुंचाया और दिखाया कि जब विश्वास तैयारी के साथ मिलता है, तो यह किसी खेल का रुख बदल सकता है. आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मेडल्स से कहीं बढ़कर है.”

तेंदुलकर ने आगे कहा कि साइना की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ उनके जीते हुए मेडल्स नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश भर के युवा खिलाड़ियों में यह विश्वास जगाया कि उच्चतम स्तर पर सफलता संभव है.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Saina Nehwal के रिटायरमेंट पर विराट कोहली का दिल छू लेने वाला संदेश, कहा- भारत को आप पर गर्व है

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Saina Nehwal के रिटायरमेंट पर विराट कोहली का दिल छू लेने वाला संदेश, कहा- भारत को आप पर गर्व है
Saina Nehwal के रिटायरमेंट पर विराट कोहली का दिल छू लेने वाला संदेश, कहा- भारत को आप पर गर्व है
Saina Nehwal के रिटायरमेंट पर विराट कोहली का दिल छू लेने वाला संदेश, कहा- भारत को आप पर गर्व है
Saina Nehwal के रिटायरमेंट पर विराट कोहली का दिल छू लेने वाला संदेश, कहा- भारत को आप पर गर्व है