Saina Nehwal के रिटायरमेंट पर विराट कोहली का दिल छू लेने वाला संदेश, कहा- भारत को आप पर गर्व है

Virat Kohli: ओलंपिक मेडलिस्ट और भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट की पुष्टि कर दी है. उन्होंने कहा कि उनका शरीर अब एलीट-लेवल कॉम्पिटिशन की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है. 2012 लंदन ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ने अपना आखिरी कॉम्पिटिटिव मैच 2023 सिंगापुर ओपन में खेला था. विराट कोहली ने साइना नेहवाल के रिटायरमेंट पर रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और ओलंपिक चैंपियन की तारीफ की है. कोहली ने साइना नेहवाल के लिए लिखा, “बधाई हो, साइना नेहवाल, एक शानदार करियर के लिए जिसने भारतीय बैडमिंटन को दुनिया के मंच पर पहुंचाया. आपको एक खुशहाल, संतोषजनक और अच्छी तरह से हकदार रिटायरमेंट की शुभकामनाएं. भारत को आप पर गर्व है.”

साइना ने क्या कहा?

साइना ने एक पॉडकास्ट में कहा कि “मैंने दो साल पहले खेलना बंद कर दिया था. मुझे लगा कि मैंने अपने शर्तों पर खेलना शुरू किया था और मैं अपनी शर्तों पर ही छोड़ूंगी, इसलिए अनाउंसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. अगर आप अब और नहीं खेल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं.”

कोहली से पहले क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने पूर्व वर्ल्ड नंबर वन बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की तारीफ करते हुए कहा कि उनका करियर इस बात का सबूत है कि महानता समय के साथ बनती है और उनकी विरासत सिर्फ मेडल्स तक सीमित नहीं है.

तेंदुलकर ने ‘X’ पर क्या लिखा?

तेंदुलकर ने ‘X’ पर लिखा, “प्रिय साइना, आपका करियर इस बात का सबूत है कि महानता हर दिन, मेहनत, धैर्य, हिम्मत और निरंतरता से बनती है. आपने भारतीय बैडमिंटन को दुनिया के मंच पर पहुंचाया और दिखाया कि जब विश्वास तैयारी के साथ मिलता है, तो यह किसी खेल का रुख बदल सकता है. आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मेडल्स से कहीं बढ़कर है.”

तेंदुलकर ने आगे कहा कि साइना की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ उनके जीते हुए मेडल्स नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश भर के युवा खिलाड़ियों में यह विश्वास जगाया कि उच्चतम स्तर पर सफलता संभव है.