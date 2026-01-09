Home > क्रिकेट > ‘लोगों की दाल रोटी नहीं चलती…’, संजय मांजरेकर पर क्यों भड़के विराट कोहली के बड़े भाई?

Virat Kohli: पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने हाल ही में विराट कोहली पर कमेंट करते हुए कहा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया है. जबकि वह अपनी टेक्निक और गेम को बेहतर बना सकते थे.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 9, 2026 10:07:03 PM IST

Virat Kohli: पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने हाल ही में विराट कोहली पर कमेंट करते हुए कहा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया है. जबकि वह अपनी टेक्निक और गेम को बेहतर बना सकते थे. उन्होंने कहा कि कोहली कई सालों से खराब फॉर्म में थे. लेकिन रिटायर होने के बजाय, वह अपने गेम को बेहतर बनाने पर काम कर सकते थे. भले ही इसके लिए उन्हें टीम से बाहर होना पड़ता था. अब विकास कोहली की एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसे लोग मांजरेकर के बयान का जवाब मान रहे है.

विकास कोहली ने क्या लिखा?

विकास कोहली ने एक थ्रेड में लिखा है कि ‘ऐसा लगता है कि लोग विराट कोहली का नाम लिए बिना अपना गुजारा नहीं कर सकते है.’ विकास की इस पोस्ट को विराट के आलोचकों को जवाब माना जा रहा है. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है. लेकिन लोग इसे संजय मांजरेकर से जोड़ रहे है, जिन्होंने हाल ही में कोहली के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट पर सवाल उठाया था.

Gmail का नया अवतार, Google ने AI फीचर्स के साथ इनबॉक्स को बनाया स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट

संजय मांजरेकर ने क्या कहा?

संजय मांजरेकर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक है कि विराट कोहली ने ऐसे समय में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया जब जो रूट इस फॉर्मेट में नए रिकॉर्ड बना रहे थे. उन्होंने कहा कि रूट, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ अपने टेस्ट करियर को मजबूत कर रहे थे.

मैच के दौरान मैदान पर गिरा और फिर नहीं उठ पाया…पूर्व रणजी क्रिकेटर की मौत से शोक में क्रिकेट जगत, जानें कैसे हुई ये घटना?

उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से टेस्ट में कोहली का प्रदर्शन खराब रहा है. उन्होंने कहा कि ‘कोहली ने अपनी टेक्निकल और मानसिक कमियों को सुधारने की कोशिश नहीं की.’ उनके अनुसार अगर कोहली चाहते तो इन कमजोरियों पर काम कर सकते थे और कुछ समय के लिए टीम से ब्रेक भी ले सकते थे. पूर्व क्रिकेटर ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का भी दुख है कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ने और वनडे खेलते रहने का फैसला किया है.

