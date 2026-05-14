Anushka Sharma vs Athiya Shetty: केएल राहुल या विराट कोहली, किसकी बीवी है ज्यादा अमीर? कहां-कहां से करती है कमाई

विराट कोहली और केएल राहुल क्रिकेट के मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं. दोनों शादीशुदा भी हैं और दोनों की ही वाइफ बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं. विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को अपना हमसफर बनाया था तो वहीं, दूसरी तरफ केएल राहुल ने दिग्गज बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्ठी की बेटी से शादी की थी. कई फैंस के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि विराट कोहली और केएल राहुल की वाइफ में से ज्यादा अमीर कौन है और दोनों कहां कहां से कमाई करती है.

सबसे पहले बात करते हैं अनुष्का शर्मा की. एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2026 तक अनुष्का शर्मा की कुल संपत्ति लगभग 255 से 260 करोड़ (करीब 30 से 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर) आंकी जाती है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्मी करियर है, जिसमें वह एक प्रोजेक्ट के लिए लगभग 12 से 18 करोड़ तक फीस लेती हैं. इसके अलावा, वह कई बड़े ब्रांड्स के एड्स से अच्छी अच्छी कमाई करती हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट और कपड़ों का ब्रांड NUSH भी उनकी संपत्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

कितनी है आथिया की नेटवर्थ?

वहीं, साल 2026 मई तक आथिया शेट्टी की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 30 से 45 करोड़ (करीब 3.5 से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) बताई जाती है. उनकी इनकम फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया से होती है. अथिया एक फिल्म के लिए लगभग 3 से 4 करोड़ तक फीस लेती हैं, जबकि किसी ब्रांड के प्रचार के लिए 40 से 50 लाख तक चार्ज करती हैं.

दोनों के पति आईपीएल में व्यस्त

तो कुलमिलाकर आप भी समझ ही गए होंगे की नेटवर्थ के मामले में कौन आगे है. अनुष्का शर्मा आथिया से काफी पहले ही फिल्मी दुनिया में आ चुकी थी. यही वजह है कि उनकी कमाई भी आथिया से ज्यादा है. वही, अनुष्का ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है तो वहीं, आथिया अभी मुश्किल में 5-6 फिल्में ही कर सकी है. दोनों के पति फिलहाल आईपीएल में व्यस्त हैं और अपनी अपनी टीम को प्लेऑफ में ले जाने की कोशिश में लगे हैं. देखना होगा कि आरसीबी और दिल्ली में से कौन सी टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाती है. हालांकि, आरसीबी प्लेऑफ के करीब है.