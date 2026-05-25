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ट्रैविस हेड वाले मामले में विराट कोहली को क्यों नहीं मिली सजा? क्या RCB के पूर्व कप्तान को मिला स्पेशल ट्रीटमेंट? जानें क्या कहता है नियम

Virat Kohli vs Travis Head Handshake Controversy: विराट और ट्रैविस हेड के बीच बहस शिवांग कुमार के ओवर के दौरान हुई. शिवांग चौथा ओवर फेंकने आए और वेंकटेश अय्यर ने उनकी पिटाई कर दी. हालांकि, आखिरी बॉल के बाद विराट और ट्रैविस हेड में बहस हो गई. विराट कोहली ने उनसे कुछ कहा, लेकिन हेड मुस्कुराते रहे. फिर विराट ने उनसे बॉलिंग करने को कहा.

By: Divyanshi Singh | Published: May 25, 2026 7:00:11 PM IST

ट्रेविस हेड मामले में विराट कोहली को क्यों नहीं मिली सजा?
ट्रेविस हेड मामले में विराट कोहली को क्यों नहीं मिली सजा?


Virat Kohli vs Travis Head Handshake Controversyविराट कोहली और ट्रैविस हेड का नाम आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए IPL 2026 के 67वें मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हो गई थी. मैच के दौरान विराट कोहली ने ट्रैविस हेड से कुछ कहा, और हेड ने फिर जवाब दिया. मैच के बाद विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के हर खिलाड़ी से मिलने के बावजूद ट्रैविस हेड से हाथ मिलाने से मना कर दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में विराट कोहली के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? BCCI ने उन्हें वॉर्निंग भी क्यों नहीं दी? आइए बताते हैं क्यों.

BCCI ने विराट कोहली के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया?

विराट कोहली ने ट्रैविस हेड से हाथ नहीं मिलाया, और सोशल मीडिया पर उनकी काफी बुराई हो रही है. हालांकि, सच यह है कि इस खिलाड़ी ने हाथ न मिलाकर कोई नियम नहीं तोड़ा. हाथ मिलाना क्रिकेट की स्पिरिट का हिस्सा माना जाता है, नियम नहीं. भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया. वहां भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए BCCI ने कोई एक्शन नहीं लिया.

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हाथ मिलाने के विवाद की पूरी कहानी

विराट और ट्रैविस हेड के बीच बहस शिवांग कुमार के ओवर के दौरान हुई. शिवांग चौथा ओवर फेंकने आए और वेंकटेश अय्यर ने उनकी पिटाई कर दी. हालांकि, आखिरी बॉल के बाद विराट और ट्रैविस हेड में बहस हो गई. विराट कोहली ने उनसे कुछ कहा, लेकिन हेड मुस्कुराते रहे. फिर विराट ने उनसे बॉलिंग करने को कहा. विराट कुछ ही देर बाद सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए. 19वें ओवर में पैट कमिंस ने ट्रैविस हेड को बॉल थमाई और उन्होंने रजत पाटीदार को आउट कर दिया. हैदराबाद ने यह मैच 55 रन से जीत लिया. मैच के बाद सभी खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया, लेकिन विराट ने ट्रैविस हेड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया.

ट्रैविस हेड और उनकी पत्नी को किया टारगेट  

विराट कोहली के साथ अपने विवाद के बाद, ट्रैविस हेड और उनकी पत्नी जेसिका हेड को सोशल मीडिया यूजर्स के गाली-गलौज वाले कमेंट्स का सामना करना पड़ा. जेसिका हेड ने बताया कि यूजर्स सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी टारगेट कर रहे थे. जेसिका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि फैंस को याद रखना चाहिए कि खिलाड़ियों के पीछे असली परिवार होते हैं. दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद और RCB दोनों के IPL प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना है, और फैंस इन दोनों टीमों के बीच एक और मुकाबले की उम्मीद कर रहे होंगे.

Tags: home-hero-pos-2IPL 2026Travis Headvirat kohli
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