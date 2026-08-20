सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? दोनों में कौन बेहतर, एबी डिविलियर्स ने बताई खुद की पसंद

सचिन तेंदुलकर का टेस्ट करियर क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार करियर में गिना जाता है. उन्होंने 200 टेस्ट पारियों में 15,921 रन बनाए, जिसमें 51 शतक और 68 अर्धशतक शामिल रहे. उनका बल्लेबाजी औसत 53.78 रहा. हालांकि, इन आंकड़ों से भी तेंदुलकर के प्रभाव और विरासत को पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता. वह अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल रहे. एक समय ऐसा लगा था कि विराट कोहली टेस्ट और वनडे दोनों में तेंदुलकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में खराब दौर के कारण वह इस मामले में पीछे रह गए. कोहली ने 123 टेस्ट में 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं.

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने हालांकि एक खास मामले में विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से बेहतर बताया है. उनके मुताबिक, तेज और उछाल वाली पिचों के साथ-साथ सीम वाली परिस्थितियों में कोहली का प्रदर्शन तेंदुलकर से बेहतर रहा. डिविलियर्स ने कहा कि तेंदुलकर ने सबसे पहले भारतीय बल्लेबाजों को यह भरोसा दिया कि उपमहाद्वीप के खिलाड़ी भी तेज गेंदबाजी के अनुकूल विदेशी परिस्थितियों में सफल हो सकते हैं. हालांकि, कोहली ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसे एक नए स्तर तक पहुंचाया.

तेंदुलकर ने शुरू की थी नई परंपरा

डिविलियर्स ने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने भारत के बल्लेबाजों के लिए रास्ता बनाया, जबकि विराट कोहली ने उस स्तर को और ऊंचा किया. उन्होंने केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल जैसे बल्लेबाजों का भी उदाहरण दिया, जो इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, तेंदुलकर के टेस्ट करियर के 54.67 प्रतिशत रन भारत से बाहर आए, जबकि कोहली के 51.72 प्रतिशत रन विदेशी जमीन पर बने.

केएल राहुल को देनी होगी बड़ी पारी

डिविलियर्स ने केएल राहुल के प्रदर्शन पर भी बात की. उन्होंने कहा कि राहुल तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज हैं और भारतीय टीम के लिए बड़ा योगदान दे सकते हैं. हालांकि, विदेशी जमीन पर उनका औसत करीब 34 है, जो उनकी क्षमता के मुकाबले कम है. डिविलियर्स के अनुसार, राहुल को अच्छी शुरुआत मिलने के बाद उसे बड़ी पारी में बदलना होगा. केवल शतक बनाने के बजाय उन्हें 150 या 180 रन जैसी पारियां खेलने की कोशिश करनी चाहिए. इससे वह टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए ज्यादा प्रभावी साबित हो सकते हैं.